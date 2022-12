La città migliore d’Europa a Natale è una sola ed è italiana

Tenetevi forte perché se siete curiosi di scoprire qual è la migliore città d’Europa siamo pronti a svelarvelo.

Le vacanze di Natale 2022 sono, come sempre, un ottimo momento per regalarsi un viaggio e andare alla scoperta di qualche capitale europea.

Ma sapete qual è la città migliore d’Europa da visitare in questo Natale? Secondo i viaggiatori è una sola a trionfare, ed è tutta italiana. A decretare il vincitore un nutritissimo gruppo di amanti dei viaggi intervistati da EasyJet.

Qual è la città migliore d’Europa a Natale?

Partire alla scoperta delle Capitali europee o di alcune città particolarmente interessanti durante le festività natalizie è sempre un momento magico. Ci sono i mercatini di Natale ad animare le piazze, le luminarie che rendono magica ogni via… insomma: si respira aria di festa ad ogni angolo.

C’è una città però che, più di tutte le altre avversarie europee, è considerata una vera e propria regina del Natale ed è Roma!

Roma è la regina delle festività natalizie

Ebbene sì, la città eterna, la nostra straordinaria Capitale è stata eletta come la miglior città di tutta Europa per un viaggio durante le festività di Natale. A decretarlo sono stati i viaggiatori stessi che, rispondendo ad un sondaggio proposto da EasyJet hanno eletto Roma come meta al top, seguita a ruota da Parigi e Amsterdam. Unica pecca? Manca un po’ di neve e di paesaggio innevato, ma per il resto non c’è battaglia. Basti pensare al mercatino di Piazza Navona, ad esempio, che è stato considerato come uno dei migliori di tutti.

Il sondaggio EasyJet, pubblicato poi dal Mirror, rivela che i viaggiatori scelgono le loro destinazioni per provare i piatti tipici locali e i mercatini natalizi. Per circa il 50% degli intervistati il top sarebbe trovare una meta che sia anche innevata.

Le altre posizioni in classifica

La classifica vede quindi al primo posto Roma, seguita da Parigi e Amsterdam. Medaglia di legno invece Berlino seguita subito al quarto posto da Reykjavik. Tutte queste città sono oggettivamente bellissime e meritano di essere scoperte e visitate, almeno una volta nella vita.

Che ne dite, sarà in queste vacanze di Natale che raggiungerete una di queste incredibili destinazioni?