Casa di Babbo Natale: le 8 più belle da vedere in Italia

Niente di meglio, nel periodo natalizio, che ammirare dal vivo le case di Babbo Natale. Scopriamo dove si trovano le più belle d’Italia e perché vale veramente la pena andarci con tutta la famiglia.

Non solo nei paesi nordici ci sono luoghi natalizi da favola, anche l’Italia è una delle mete più gettonate ed apprezzate per l’occasione in grado di far sognare adulti e bambini.

Da Nord a Sud ci sono tantissime case da visitare, gratuite o a pagamenti, con la possibilità di incontrare Babbo Natale e consegnare direttamente la letterina.

Le case più belle di Babbo Natale

In Lombardia si tiene ogni anno la casa itinerante di Babbo Natale, per il 2022 l’evento si terrà in Val Seriana, in uno splendido luogo: Gandino. Una dimora antica, la Basilica di Santa Maria Assunta. All’ingresso si trovano gli elfi che raccolgono le letterine, è possibile con questa partecipare a un concorso a premi che prevede la gita alla Fattoria Ariete e alle miniere della Val del Riso. Ci sarà Babbo Natale, si faranno lavoretti a tema e si potranno anche ammirare in giardino i vari animali. Ma le sorprese sono veramente infinite, l’ingresso è a pagamento.

Un altro appuntamento da non perdere è il sogno del Natale, si tratta del villaggio più grande mai realizzato in Italia, un luogo incantato dove viene ricostruito nel dettaglio il mondo di Babbo Natale ovvero la cittadina di Rovaniemi in Lapponia dove ha sede la vera casa di Babbo Natale. Un luogo straordinario e veramente incantevole, con ingresso a pagamento.

A Bergamo invece ha sede il Babbo Natale al Christmas Garden di Caravaggio, un mondo veramente magico e colorato dove i bambini impazziranno tra dolcetti e bancarelle, laboratori, musica e spettacoli di ogni tipo. Ovviamente, anche qui è possibile incontrare Babbo Natale e consegnare di persona la letterine.

In Trentino invece, su Riva del Garda, si tiene la casa di Babbo Natale dove gli elfi sono al lavoro e dove si potranno ascoltare le fiabe e i racconti attorno al lettone di Santa Claus, fare spuntini con gli elfi, partecipare all’Accademia degli Elfi e prendere parte a laboratori creativi di ogni tipo.

I villaggi di Santa Claus

A Cuneo, Govone, si tiene il Magico Paese di Natale che ospita attività per tutta la famiglia con la casa di Babbo Natale ma anche spettacoli ed eventi di vario tipo. Un luogo perfetto per scoprire in anteprima la magia delle feste e diversi insieme. A Siena invece, nel cuore della Toscana, si svolge il villaggio di Babbo Natale con ruota panoramica, pista di pattinaggio e tantissimi divertimenti per ogni età.

A Napoli e Catania invece si svolge il Santa Claus Village, questi sono due degli appuntamenti migliori per gli amanti del Natale dove non solo si può incontrare dal vivo Babbo Natale ma anche ammirare presepi e bancarelle di artigiani specializzati, facendo qualche acquisto unico per un regalo di Natale veramente spettacolare. Altrimenti, è sempre possibile partire per i mercatini più belli d’Europa.

La maggior parte degli eventi sono ad ingresso a pagamento ma includono molte attività, spettacoli e laboratori quindi sicuramente ne vale la pena. Questi hanno prezzi ridotti per i bambini e sono gratuiti per i neonati.