Ponte dell’Immacolata 2022: dove andare in vacanza?

Si sta avvicinando il Ponte dell’Immacolata 2022 e se non sapete dove andare e cosa fare in questo weekend lungo ve lo suggeriamo noi!

Quest’anno l’8 dicembre, giorno dedicato all’Immacolata Concezione, cade di giovedì permettendo quindi di organizzare un bel weekend fuori porta.

Ma dove andare in vacanza in questi giorni di Ponte dell’Immacolata? Le opzioni sono ovviamente tante. Molto dipende da voi e da cosa volete e potete fare.

In vacanza in una Capitale europea l’8 dicembre

Se, infatti, avete a disposizione tutti i giorni, dall’8 fino a domenica 11 nulla vieta di prendere un volo low cost e raggiungere una capitale europea. Le offerte per trovare un biglietto aereo economico ci sono: certo, bisogna un po’ adattarsi magari ad orari di partenza o di arrivo particolari, ma poco importa se il prezzo è conveniente. Unica attenzione: ricordate che per raggiungere il Regno Unito serve il passaporto.

Il Ponte dell’Immacolata alla scoperta dell’Italia

Se invece non volete prendere un aereo e andare fuori dall’Italia state tranquilli. Il nostro Paese offre tantissime possibilità interessanti. Da Roma, passando per Bologna, Napoli e Firenze tutte le principali città nostrane si stanno vestendo a festa. Per altro, molto probabilmente proprio l’8 dicembre 2022 si illumineranno gli alberi e le piazze regalando un’atmosfera super natalizia.

E se volete restare a casa?

E se invece non volete allontanarvi troppo da casa? Anche in questo caso nessun problema. Non è necessario chiudersi in casa, avvolgersi in un plaid e guardare Netflix tutto il weekend. Certo, se volete siete liberi, ma altrimenti ricordate che molto probabilmente a pochi chilometri da voi ci sarà un mercatino di Natale, oppure un piccolo borgo storico e super interessante da scoprire.

Insomma, le cose da fare e da vedere per il Ponte dell’Immacolata 2022 ci sono. Dalle vacanze più elaborate passando a quelle invece più semplici e ricche di comfort.