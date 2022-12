Proposte di viaggio: ecco i borghi più belli delle Marche da visitare a Natale 2022, dove andare. Tutti i suggerimenti utili.

Per i vostri viaggi del periodo di Natale, alla scoperta dei luoghi meravigliosi d’Italia che in questo periodo si vestono di luce e magia, vi proponiamo i borghi più belli da visitare nelle Marche quest’anno.

Le Marche sono una regione non grande ma piena di tesori paesaggistici, tra natura, architettura, con un patrimonio culturale, storico e artistico di pregio. Visitare la regione, anche senza meta, andando alla scoperta delle sue città d’arte, dei piccoli paesini, delle chiese, dei castelli e dei palazzi storici, tra colline, mare e montagna, vi lascerà affascinanti.

Qui di seguito trovare i borghi più belli e caratteristici delle Marche da visitare a Natale 2022.

I borghi più belli delle Marche da visitare a Natale 2022, dove andare

Dopo i fantastici borghi della Toscana da vedere a Natale, ecco i borghi delle Marche dove andare nel periodo natalizio, per il Ponte dell’Immacolata e durante le vacanze di fine anno e inizio anno nuovo. Ecco i posti più belli da visitare.

Mombaroccio (Pesaro Urbino). Delizioso borgo fortificato di origine medievale, dell’entroterra pesarese, Mombaroccio offre uno spettacolo sontuoso a Natale. Il suo centro storico è tutto illuminato a festa, nella piazza centrale del borgo è allestito un caratteristico mercatino natalizio. Il suo punto forte, tuttavia, sono gli spettacoli, con tante iniziative per tutti, a cominciare dalla “nevicata” in paese, una cascata di fiocchi bianchi, di neve artificiale, programmata in diversi momenti del giorno. Poi giochi di luce, musica e attività per bambini. Gli spettacoli del Natale a Mombaroccio sono in programma nei giorni 3-4 e -8-10-11 dicembre 2022.

Candelara (Pesaro Urbino). In questa rassegna dei borghi più belli da visitare a Natale nelle Marche non poteva mancare la pittoresca Candelara, il paese delle candele. Sono proprio le candele le protagoniste dell’allestimento natalizio. Qui ogni anno si organizza una grande manifestazione, con visitatori da tutta Italia, che prevede spettacoli, musica, animazioni, mercatino natalizio, gastronomia ma soprattutto lo spegnimento programmato dell’illuminazione pubblica, in due fasce del tardo pomeriggio, per lasciare il borgo alla luce delle candele e delle luminarie natalizie. Pura magia. L’evento si chiama “Candele a Candelara” ed è in programma nei giorni 3-4 e -8-10-11 dicembre 2022.



Montecosaro (Macerata). Questo pittoresco borgo della provincia di Macerata, sulle colline dell’immediato entroterra, è da visitare per la bellezza del suo centro storico e del paesaggio circostante. Non a caso è incluso nella lista dei Borghi più belli d’Italia. Qui potete visitare diverse chiese di importanza storica e artistica e l’incantevole Teatro delle Logge. Da non perdere il Museo del Cinema a Pennello, l’unico in Italia dedicato ai bozzetti cinematografici. Il centro storico, poi, offre diversi scorci panoramici. Inutile dire quanto tutto sia reso ancora più spettacolare dalle luminarie natalizie, dai mercatini e dalla magica atmosfera di Natale



Montemonaco (Ascoli Piceno). Splendido borgo montano che sorge alle pendici del Monte Sibilla, all’interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Montemonaco è un vero gioiello che nel periodo natalizio si trasforma in un paese presepe. Qui potete spaziare con lo sguardo sulle vette dei Monti Sibillini e ammirare gli antichi edifici del borgo, tra palazzi, torri e chiesette. Con le luci di Natale, e magari anche la neve, questo luogo diventa magico. Andate alla scoperta dei presepi allestiti nel borgo e nei suoi dintorni.



Genga (Ancona). Concludiamo con un altro bellissimo borgo delle Marche, questa volta nell’entroterra della provincia di Ancona, vicino alle favolose Grotte di Frasassi. Genga è Bandiera Arancione del Touring Club Italiano e ha conservato parte importante degli antichi edifici medievali, come la stupenda Abbazia di San Vittore alle Chiuse, di epoca romanica, che si trova nella frazione di San Vittore Terme, dove sono anche le Grotte di Frasassi. Il borgo è molto piccolo ma è ben conservato e offre un vasto patrimonio naturale, tra montagne, grotte e gole, insieme a quello architettonico e artistico, distribuito tra il centro storico e le sue frazioni. Da vedere il caratteristico paesino di Pierosara e il Tempio del Valadier, sempre vicino a Frasassi.