Il villaggio di Natale più bello al mondo? Non immaginerete mai dove si trova

I luoghi natalizi sono veramente spettacolari e visitarli può essere veramente straordinario per entrare nella magia delle feste. Questo luogo però è veramente unico nel suo genere.

Così bello e particolare da sembrare quasi irreale, per le architetture, i colori ma anche per le caratteristiche che lo rendono senza dubbio il villaggio di Natale più bello al mondo. Qui la magia non lo fa solo l’atmosfera ma anche i dettagli.

Se siete a caccia di un luogo unico da visitare per le feste di Natale, questo villaggio che sembra proprio uscito da una cartolina è sicuramente quello che fa per voi.

Il villaggio di Natale più bello

Il villaggio di Natale più bello al mondo si trova in Lapponia Svedese, siamo a Gammelstad, nel cuore del Paese, dove ci sono paesaggi naturali spettacolari dove vedere anche l’aurora boreale. Proprio qui esiste un villaggio, molto piccolo e anche poco conosciuto, che per i suoi dettagli è veramente straordinario per l’atmosfera natalzia.

Gammelstad è nei pressi della città di Luleå in Svezia, il villaggio è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO nel 1996 quindi da allora ha assunto un fascino anche maggiore. Si tratta di un’area parrocchiale, un luogo dove il tempo sembra essersi fermato.

Questo è considerato ad oggi il miglior esempio di villaggio nel nord della Scandinavia. Il paese è su un’isola nel fiume Lule e si svolge tutto attorno alla chiesa del posto, un edificio sacro che risale al XV secolo. Ci sono in tutto circa 400 abitazioni in legno, dei fedeli e dei pellegrini che arrivano in particolare durante le feste per visitare il luogo sacro. Durante le festività c’è più gente del solito ed è anche il periodo migliore per poterlo visitare.

Durante la magia natalizia con la neve che imbianca tutto, si realizza la cartolina di Natale perfetta in questo luogo da sogno, da vedere assolutamente. Nonostante le dimensioni ridotte c’è un bellissimo mercato di Natale dove trovare le specialità del posto. Tuttavia in realtà tutta la città si trasforma in un gigantesco villaggio di Natale. Babbo Natale arriva sul posto e raccoglie tutte le lettere dei bambini. La città viene illuminata solo da candele e fiaccole, vengono organizzati dei piccoli eventi, tradizioni che risalgono al XIX secolo.

Qui è possibile fare delle passeggiate anche a cavallo o con la slitta, delle emozioni incredibili soprattutto se si viaggia con i bambini. Un luogo suggestivo e magico da non perdere, per vivere tutta la bellezza del Natale.