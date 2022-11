3 strade da visitare a Natale e che vi faranno commuovere

Natale significa decorazioni, luminarie e magia ad ogni angolo. Ma quali sono le strade natalizie più illuminate da visitare che scalderanno il cuore e faranno commuovere grandi e piccini?

Durante le festività natalizie tutte le città del mondo, o quasi, si vestono a festa. Luminarie, alberi, decorazioni… tutto quello che può contribuire ad abbellire i centri storici, così come le periferie, viene installato.

Ecco allora che alcune città e soprattutto alcune strade più di altre diventano esse stesse delle attrazioni natalizie al 100%. Sceglierne solo 3 è stata dura, ma abbiamo trovato quelle vie che, secondo noi, durante il Natale diventano bellissime e catapultano ogni passante direttamente a casa di Babbo Natale.

Le strade natalizie più belle da vedere assolutamente

Non si può non cominciare questo tour delle strade illuminate per Natale più belle del mondo non citando le vie del quartiere Dyker Heights a Brooklyn dalla 11th alla 13th Avenue e dalle street 83rd fino all’86th. Ogni anno il flusso di turisti che arriva qui per ammirare tutte le case super addobbate e decorate è immenso. La tradizione delle luminarie è diventata talmente importante che chi abita qui si fa aiutare quasi sempre da professionisti del settore.

Ci spostiamo invece nel Regno Unito, precisamente a Londra. Qui avrete letteralmente l’imbarazzo della scelta perché di strade decorate a tema natalizio ce ne sono molte. Quella che secondo noi è la più interessante di tutte è senza dubbio Carnaby Street. Le decorazioni e le luminarie qui sono incredibili e soprattutto a tema!

In ultimo non potevamo non nominare le illuminazioni di Natale di Parigi e, precisamente, degli Champs Elysées. Si comincia presto, ossia dal 20 novembre e si prosegue fino al 2 gennaio. Lo spettacolo si accende alle 17 e termina a mezzanotte, eccezion fatta per il 24 e il 31 dicembre quando invece rimarrà tutto acceso fino al mattino!

Vi abbiamo portato così l’esempio di tre strade bellissime e tutte da scoprire durante il periodo di Natale. Vedrete, rimarrete talmente sconvolti da questa meraviglia che visitarle ogni anno diventerà una vera e propria tradizione.