La meta ideale per fare lo shopping natalizio: un’esperienza da sogno

Se siete patiti dello shopping natalizio non potete perdervi un viaggio che vi porterà alla scoperta della meta ideale per fare acquisti in un periodo così spettacolare. Scopriamo dove si trova e perché è così famosa.

Una città iconica che non ha certo bisogno di presentazioni, una delle più belle in Europa per le luci di Natale ma soprattutto per i negozi e i mercatini dove fare acquisti.

In occasione delle festività la città si illumina totalmente, diventa pura magia. Un’occasione non solo per ammirare dal vivo le luminarie ma anche per passeggiare tra le più belle strade dello shopping al mondo.

Londra a Natale: la meta perfetta per lo shopping

La città per eccellenza per lo shopping natalizio è Londra, si unisce magia e prodotti introvabili. La prima via da non lasciarvi sfuggire è Oxford Street che con Regent Street è il vero e proprio cuore della città per gli amanti dello shopping. In questo periodo non solo ci sono luci di Natale incredibili ma anche alcune delle vetrine più belle al mondo. Nel grande magazzino Selfridges è possibile trovare tante idee regalo, ci sono oltre 300 negozi e anche tanti brand famosi.

Anche le piccole stradine che la contornano sono molto belle come St Christopher’s Place o Berwick Street oppure Regent Street dove ci sono molti negozi di brand famosi come l’Apple Store. Ovviamente non è possibile saltare una tappa dovuta a Fortnum & Mason, una food hall dove ci sono negozi e anche banchetti dove gustare le specialità natalizie. Nei dintorni c’è Bond Street ideale per lo shopping di lusso dove si trovano marchi come Burberry, Louis Vuitton, Tiffany.

Ovviamente anche Harrods rappresenta una certezza a Natale. Basta arrivare davanti al negozio tutto illuminato per essere a bocca aperta ed entrare nel pieno spirito natalizio. Tripudio di decorazioni e con un famosissimo presepe all’interno. Oltre trecento negozi, vari piani, prodotti da sogno anche targati proprio Harrod’s. Sulla stessa strada si trova anche Harvey Nichols che offre abbigliamento e oggetti per la casa.

Se volete invece qualcosa di unico e affascinante allora lasciatevi incantare dalle strade di Seven Dials, questa zona è riccamente adornata e a Covent Garden potrete apprezzare tutta la magia del Natale. Qui si trova uno degli alberi più grandi di tutta la città e ci sono anche tantissimi negozi. Poi c’è Carnaby, una delle più famose di Londra dove ci sono boutique indipendenti e marchi vari, Westfield invece è un centro commerciale dove trovare in un solo luogo circa 500 negozi differenti con prodotti per ogni gusto e per ogni spesa.

Anche King’s Road è una delle vie ideali per lo shopping natalizio, soprattutto se vi piacciono i prodotti chic, qui ci sono molte boutique e grandi firme. Al Duke of York Square c’è anche una bellissima installazione natalizia. Se invece volete qualcosa di particolare potete andare ai mercatini di Natale di Londra dove trovare articoli per l’artigianato. Tra i più belli ci sono quelli a Notting Hill, a Camden e a Southbank dove fare affari d’oro e trovare oggetti particolari.