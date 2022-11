Le 5 migliori SPA del mondo, sono in Europa e ti lasceranno senza fiato

Una vacanza può rappresentare la voglia di scoprire, di vedere posti nuovi ma anche di rilassarsi. Per questo ci sono SPA e luoghi dedicati al relax che sono a dir poco meravigliosi. Scopriamo i più belli d’Europa dove passare un momento di pura magia.

Secondo delle ricerche, il 46% dei viaggiatori vuole fare un tipo di vacanza rilassante e in particolare il 22% vuole fare un’attività welness vera e propria. Questi dati sono interessanti perché mostrano un trend in crescita negli ultimi anni.

L’Italia è uno dei paesi più amati in questo senso ma è l’Europa in generale a trionfare con le migliori SPA del mondo.

Le 5 migliori SPA d’Europa

Quando si parla di benessere e relax si fa riferimento ad un pacchetto vacanza che include piscine, trattamenti benessere, massaggi, quindi una molteplicità di cose che possono portare al rilassamento del corpo ma anche della mente. La pandemia ha avuto una spinta importante in questo senso, ha aiutato molto le persone a comprendere il loro bisogno di svago e relax.

Le SPA resort sono veri e propri templi del benessere dove l’ospitalità è di casa e i servizi sono a cinque stelle. Qui è possibile staccare la spina, rilassarsi, divertirsi ed essere coccolati ogni giorno con tanti servizi.

Con le World Spa Awards sono state premiate le migliori strutture nel mondo e in Europa. Dal Portogallo all’Italia sono tantissime le mete per concedersi un momento di puro piacere, all inclusive. Rituali, piscine, saune, yoga, pilates. Ci sono varie formule, da quelle Day Spa che permettono di entrare solo per il giorno e quelle che permettono ai clienti di dormire direttamente in sede.

Al primo posto d’Europa trionfa l’Italia con il Lefay Resort & SPA Dolomiti. Una struttura incredibile che ha ricevuto tantissimi premi. L’architettura è tradizionale, ubicata nei boschi di Pinzolo, in un quadro veramente romantico e suggestivo. Tutto è sostenibile, in pietra e legno, con una filosofia vera e propria per rilassarsi. L’area è sviluppata su cinque mila metri quadri, quattro livelli in base alla funzione. Un piano ad esempio è dedicato solo ai trattamenti: ci sono 21 cabine, le sale private per le coppie. Poi c’è la zona percorsi energetici, un mix tra orientale e occidentale. Poi c’è lo spazio piscine con vasche idromassaggio, piscine rilassanti e sportive e poi c’è l’area fitness con affaccio sul giardino dove fare sport o meditazione. C’è anche un parco attiguo dove potersi dedicare al corpo e dove si trova un giardino terapeutico con diverse sezioni.

Un’altra perla che si posiziona al secondo posto è la Keminski The Spa, il templio del benessere su 1400 metri quadri e una zona circostante da sogno dove potersi rilassare all’aria aperta. Piscina calda e fredda, sauna finlandese, bagno turco, area meditazione, solarium, cabina a infrarossi, spazi per i trattamenti. Santorini offre Santo Maris Oia Luxury SPA, un luogo pensato per godersi il meglio di ogni aspetto, dal mare ai trattamenti. L’Anassa SPA è un’oasi pluripremiata per ogni tipo di trattamento, con tanto di piscine a sfioro, paesaggio incontaminato, trattamenti olistici, piscine.

In Turchia invece si trova Caresse Resort & SPA, ideale come base per scoprire la città di Bodrum e rilassarsi al tempo stesso. La struttura è anche hotel con quasi settanta camere, tra suite e stanze standard, 7 residence e una villa privata. Il resort offre una SPA incredibile dove rilassarsi con trattamenti da tutto il mondo che sono veramente un modo unico per prendersi cura del proprio benessere.

Poi c’è l’Alsazia con la SPA Diane Barrière, molto chic in pieno stile francese. Siamo nella strada del vino, quindi una zona da scoprire e visitare assolutamente. La struttura offre trattamenti di ogni tipo, rituali enoterapici, antiaging e percorsi sensoriali, c’è la sauna e l’hammam. Il resort ha anche un enorme parco il Balnéo Center con una zona di quasi quattromila metri quadri dedicata interamente alle piscine. Qui ci sono cascate, fiumi, piscine calde e fredde, interne ed esterne, vasche di ogni tipo per qualunque esigenza.

Queste strutture sono un vero e proprio paradiso, non sorprende che siano state elette tra le più belle d’Europa. Sicuramente non sono economiche ma un soggiorno qui, seppur breve, sarà veramente un’esperienza da sogno per chiunque.