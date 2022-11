Viaggi da non perdere: ecco i mercatini di Natale più belli e spettacolari d’Europa nel 2022. Tutte le informazioni utili.

Tempo di Natale, tempo di mercatini. Nelle città d’Europa stanno per aprire in occasione del periodo dell’Avvento o hanno già aperto i tradizionali mercatini di Natale, dove acquistare i prodotti delle feste, per la casa e da regalare.

L’appuntamento con i mercatini di Natale è diventato irrinunciabile. Una tradizione nata anticamente in Germania, secondo le fonti a Dresda nel 1434, che si è poi diffusa al resto del Paese e nelle zone di lingua e influenza tedesca. Il Christkindlmarkt, il mercatino del Bambino Gesù, come era chiamato e come è ancora chiamato nei Paesi di lingua tedesca, ha contagiato il resto d’Europa e in tempi moderni è diventato una tradizione i tutti i Paesi, in ognuno secondo le proprie tradizioni.

Visitare le città europee alla scoperta dei mercatini di Natale più belli è un’esperienza davvero favolosa. Tra casette in legno, bancarelle, addobbi, luminarie, giocattoli di una volta, dolci delle feste, giostre, ruote panoramiche, spettacoli e musica dal vivo si torna tutti un po’ bambini.

Ogni anno, le città europee fanno a gara a chi allestisce il mercatino di Natale più bello. Qui di seguito vi segnaliamo quelli che non potete perdervi quest’anno in Europa.

Prima, vi ricordiamo anche la nostra guida generale ai mercatini di Natale 2022.

I mercatini di Natale più belli e spettacolari d’Europa nel 2022

Stiamo entrando nella stagione dei mercatini di Natale. Dopo avervi proposto i mercatini di Natale low cost da visitare in Europa, è il momento di quelli più belli in assoluto, almeno per quest’anno. Una classifica elaborata da European Best Destinations, l’agenzia che promuove il turismo in Europa segnalando le località più belle e imperdibili, in generale e per aree tematiche. Qui segnaliamo la top 10 dei migliori mercatini: Best Christmas Market in Europe 2022. C’è anche l’Italia.

Budapest, Basilica di Santo Stefano (Ungheria) Basilea (Svizzera) Metz (Francia) Vienna (Austria) Montbeliard (Francia) Craiova (Romania) Treviri (Germania) Madeira (Portogallo) Bruxelles (Belgio) Govone & Asti (Italia)

La classifica dei mercatini di Natale più belli d’Europa è il risultato del voto espresso dagli utenti sul portale di European Best Destinations. Per il terzo anno consecutivo, il primo posto di mercatino di Natale più bello d’Europa va alla città di Budapest per lo spettacolare mercato di Natale allestito davanti alla Basilica di Santo Stefano. Due file di casette di legno, una di fronte all’altra, sono allestite nella piazza davanti all’imponente chiesa, illuminate dal grande albero di Natale, in uno scenario da sogno. È la Festa dell’Avvento alla Basilica, con un fitto programma di eventi e concerti. Dal 18 novembre 2022 al 1° gennaio 2023.

Un’altra bellissima città a Natale è Basilea. Qui si vive l’atmosfera della tradizione natalizia svizzera, circondati dalle meraviglie di un centro storico perfettamente conservato. Il mercatino di Natale è allestito in più piazze, le principali sono Barfüsserplatz e Münsterplatz, la bellissima piazza della Cattedrale.

Al terzo posto, invece, si piazza il mercatino di Metz, nel Nord Est della Francia, considerato da sempre uno dei più belli d’Europa. Qui trovate originali prodotti di artigianato locale e di design, insieme a un tripudio di installazioni luminose artistiche, tra cui l’affascinante “Sentiero delle Lanterne”, un percorso con lanterne di dimensioni e colori diversi che richiamano a personaggi della tradizione natalizia.

Conclude la top 10 di mercatini più belli d’Europa l’Italia, con “Il Magico Paese di Natale” organizzato ogni anno a Govone e Asti. La prima città del Monferrato, in provincia di Cuneo, la seconda famosa per il suo spumante. Entrambe le città e i loro territori fanno parte del Patrimonio Unesco del Paesaggio vitivinicolo del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato. A Natale, Govone si trasforma nel villaggio di Babbo Natale, tra mercatini, personaggi, in costume, gastronomia e spettacoli. Una festa per tutti sulle bellissime colline piemontesi Imperdibile lo spettacolo musicale di Babbo Natale al Castello Reale di Govone.

La classifica completa dei migliori mercatini di Natale in Europa: www.europeanbestdestinations.com/christmas-markets

