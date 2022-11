Il Black Friday 2022 di Ryanair è già iniziato: le offerte di oggi

Chi ha tempo non perda tempo: la settimana del Black Friday 2022 di Ryanair è iniziata e le offerte per volare low cost sono pazzesche!

Stiamo per entrare nel vivo della settimana più ricca di sconti in assoluto, ossia quella del Black Friday. Ovviamente nessuna compagnia aerea si sta tirando indietro e, fra tutte, Ryanair con la sua Cyber Week sta attirando l’attenzione di tutti.

Vediamo allora cosa succederà in questa settimana di sconti per volare con Ryanair a prezzi ancora più bassi del solito!

Cyber Week Ryanair: le offerte per il Black Friday

La compagnia aerea Ryanair spesso finisce al centro di polemiche e discussioni. È ovvio, si tratta di uno dei vettori di punta nel mondo del low cost e le sue promozioni, così come i suoi sconti, spesso sono letteralmente da capogiro. Biglietti aerei a 9 euro. Altre volte persino a 5 euro, insomma: un paradiso del risparmio. E allora nella settimana del Black Friday Ryanair, cosa possiamo aspettarci di più o di diverso rispetto agli sconti cui siamo già abituati?

Dal 21 al 28 novembre 2022, Ryanair in occasione del Black Friday e di quella che ha definito la Cyber Week ha invitato tutti i suoi seguaci a iscriversi alla newsletter per ricevere sconti e promo incredibili. Una serie di offerte che, per altro, a sorpresa sono iniziata anche un po’ in anticipo: basta infatti prenotare entro il 20/11/22 per viaggiare dal 19/11/22 al 15/02/23. L’offerta non comprende i viaggi durante il periodo natalizio (dal 16 dicembre 2022 al 8 gennaio 2023).

Ciò che differenzia questi sconti Ryanair dagli altri è semplice: ogni giorno ne arrivano di nuovi e poi si tratta di una serie di biglietti low cost che valorizzano le nuove rotte a prezzi talmente bassi da lasciare senza parole. Insomma, lasciare il proprio indirizzo email questa volta è molto conveniente.

Le vostre tasche saranno ancora piene, proprio come il vostro cuore che si ritroverà travolto da stupore e meraviglia davanti a tutte le incredibili città che potrete visitare low cost grazie alle offerte del Black Friday di Ryanair!