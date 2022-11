Nasce la biblioteca del futuro: sarà la più bella e unica al mondo

Per chi sogna di visitare luoghi straordinari, non ci sarà niente di più bello e incredibile da vedere di una bella biblioteca del futuro. Scopriamo dove si trova e quando sarà possibile visitarla.

Un iconico luogo del sapere, ci sono tante biblioteche antiche spettacolari in giro per il mondo ma questa avrà un fascino futuristico e offrirà ai visitatori pura magia. L’idea è nata grazie all’artista Katie Paterson ed è veramente unica nel suo genere.

La Future Library sarà, appunto, la libreria del futuro. Qui l’obiettivo della scozzese che l’ha ideata non è basare tutto sulla classica libreria in cui prendere in prestito i libri. Un progetto molto coinvolgente che però sarà accessibile solo nel 2114.

La biblioteca del futuro

Un’idea visionaria certamente, nata nel 2014 quando questa libreria ha preso vite. Mille abeti rossi sono stati piantati nella foresta di Nordmarka, vicino la capitale della Norvegia. Questi sono le fondamenta della libreria che nascerà. È stata persino creata una Silent Room ovvero una stanza completamente in legno all’interno della Deichman bibliotek di Oslo. Qui vengono oggi collezionati i libri che saranno poi destinati alla futura creazione.

Perché occorre tutto questo tempo? Perché tra due secoli quegli abeti rossi che sono stati piantati saranno sviluppati e si potranno utilizzare per poter produrre carta, tutti i testi della Future Library quindi saranno stampati solo su quella carta. Il progetto quindi è molto affascinante.

La foresta non potrà essere toccata da nessuna, in questo modo l’ambiente viene tutelato. I libri saranno esposti solo a partire dal 2114 e ci saranno esclusivamente manoscritti inediti. I testi di autori di ogni età, genere, lingua, senza differenze. L’invito quindi è aperto a tutti. Molti scrittori hanno già scelto di partecipare come Margaret Atwood, autrice del testo Racconto dell’Ancella, che ha depositato il primo manoscritto ufficiale della Future Library.

I libri sono stati raccolti e quindi ora non resta che aspettare, se volete sbirciare potete farlo alla biblioteca pubblica di Oslo. Secondo il Guardian questa è la biblioteca più segreta del mondo, non solo per l’idea ma anche per come sarà sviluppata.

L’idea è gestita dal Future Library Trust della città di Oslo. Il progetto è stato accolto con grandissimo interesse a livello internazionale e rappresenta una delle opere più belle e interessanti al mondo da vedere. Ci saranno contributi di David Mitchell, Sjon, Elif Shafak, Han Kang, Karl Ove Knausgard, Ocean Vuong, Tsitsi Dangarembga. Non si conoscono i loro testi che saranno pubblicati.

Un progetto molto complesso da portare a termine ma veramente particolare, che darà la possibilità di vedere, tra tantissimi anni, un’idea incredibile.