Dormire sospesi ad alta quota: un sogno ad occhi aperti che ora è realtà

Viaggiare vuol dire anche provare e vivere delle esperienze nuove, differenti e questa sicuramente vi lascerà senza parole.

Per la prima volta infatti è possibile dormire sospesi, ad alta quota, in un luogo molto suggestivo e denso di magia. Siamo in cima ad una delle montagne più alte e belle al mondo e qui, proprio nel cuore della natura, si può dormire in una capsula totalmente trasparente.

La sensazione è proprio quella di essere sospesi nel nulla, se aprite gli occhi potete ammirare qualunque punto, come se fosse lì fluttuanti.

Dormire sospesi nel vuoto

Questa potrebbe essere una delle avventure più spettacolari del mondo. Nella Valle Sacra di Cuzco ci sono le capsule di vetro dello Skylodge Adventure Suites che si trovano in Perù. La struttura è veramente sensazionale, la posizione è strategica, sospesi tra cielo e terra in quelli che sono conosciuti come nido del condor.

Il cielo illuminato dalle stelle, la natura che vi avvolge, questo luogo è magico. Le capsule sono disponibili su Airbnb, la struttura è completamente trasparente e quindi sia di giorno che di notte potete osservare il panorama. L’alloggio è ubicato a 400 metri di altezza e si raggiungono da una via particolare e da un sentiero un po’ complesso, quindi per coloro che hanno comunque una buona resistenza fisica.

Le capsule, in cima al mondo, sono tra le più iconiche da visitare, non solo per la posizione ma anche per la struttura. Nonostante tutto sono comunque dotate di ogni comfort, ci sono 3 diverse strutture che permettono di ospitare, ognuna, fino a 12 persone.

L’esperienza è magica ma un po’ faticosa e ovviamente il luogo è letteralmente sospeso quindi bisogna dormire così, non è per i deboli di cuore. All’interno c’è tutto come una normale casa: letti, tavolo, cucina e ovviamente ci sono anche le tende quando avete voglia di fare buio internamente o volete privacy. Il costo di una notte in questo paradiso è di circa 500 euro, ma varia a seconda del periodo e della stagionalità. Il costo è relativo all’esperienza quindi il prezzo è fisso, indipendentemente dal numero di partecipanti, ovviamente sarebbe bello vivere questa esperienza con tutta la famiglia o con un gruppo di amici.

Se avete una buona preparazione fisica e siete a caccia di avventure, non perdete l’occasione di vivere questa esperienza da sogno in uno dei luoghi più sensazionali ma anche complessi di tutto il Pianeta.