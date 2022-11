Vacanza super lusso? Queste saranno le mete più gettonate del 2023

Voglia di concedervi una vacanza super lusso? Allora non potete perdere le mete 2023 per un bel viaggio dove non manchi nulla, nemmeno un dettaglio.

Ogni tanto è possibile concedersi un super trattamento scegliendo una meta di gran classe con un servizio di prim’ordine. Ci sono tanti hotel che offrono un soggiorno a cinque stelle, con ogni attenzione possibile al dettaglio.

Il modo perfetto per rilassarsi ma anche godere di una bella esperienza diversa dal solito, concedendosi anche una coccola in più.

Le mete extra lusso per il 2023

Una delle mete più gettonate per un bel viaggio extra lusso saranno proprio le Isole Fiji per chi ama il mare e vuole concedersi una pausa in questo straordinario Paradiso terrestre con mare blu, fiumi, foreste e tanta natura. Il posto ideale per fare attività acquatiche, rilassarsi e soprattutto godere del massimo del relax avvolti in qualche atmosfera lussuosa in uno dei tanti resort esclusivi del posto.

Anche Copenhagen rientra tra le mete per il 2023. Una città tra le più belle d’Europa, molto caratteristica, con una storia antica e delle bellezze da non perdere. Un luogo di cultura, dove divertirsi e rilassarsi al tempo stesso. Copenhagen è sicuramente una città molto cara che sa come donare una vacanza suggestiva ad ognuno.

Anche il Vermont è una delle destinazioni di tendenza per i viaggi di lusso, incontaminata, spettacolare e dove poter vedere addirittura l’Aurora Boreale. Istanbul, la connessione tra il mondo occidentale e orientale, sarà tra le più visitate, dopotutto il suo fascino la rende ancora oggi una delle metropoli più belle al mondo.

Città del Messico sarà una destinazione di lusso per coloro che vogliono assaporare dal vivo questa magia. Qui si incontrano storia e modernità e c’è veramente tanto da fare e scoprire. Sydney, la città dell’Oceania, famosa per il suo fascino multiculturale, con il Sydney Harbour Bridge e l’Opera House è una delle mete da vedere assolutamente.

Anche il Montenegro sarà una delle mete di tendenza del 2023, un Paese molto bello dal punto di vista paesaggistico con architetture straordinarie da ammirare. Anche Florida Keys, una zona di spiagge dalle acque cristalline tra Oceano Atlantico e Golfo del Messico sarà una delle mete più gettonate per chi è a caccia di una vacanza di lusso, in questo caso tra tuffi, attività all’aria aperta e massaggi.

Resta, ovviamente, sempre gettonata la straordinaria Parigi. La meta europea per eccellenza con le sue bellezze architettoniche e i luoghi da sogno che la caratterizzano ad ogni angolo. Una meta da vedere e rivedere, che non passa mai di moda e che è in grado di soddisfare coloro che sono a caccia di una bella esperienza. Anche per il 2023 questa resta, tra le idee per un viaggio in Europa, la più amata e desiderata in assoluto, un grande classico.

Le mete sono tantissime, ovviamente spesso bisogna fare i conti anche con tariffe particolarmente elevate, tuttavia è facile trovare sconti e pacchetti vantaggiosi soprattutto in alcuni momenti dell’anno per godersi una vacanza da sogno in una meta speciale.