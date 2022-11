Top 3 dei calendari dell’Avvento più belli in assoluto

State cercando un Calendario dell’Avvento 2022 speciale e unico? Ne abbiamo trovati tre che, secondo noi, sono i più belli in assoluto.

Il Calendario dell’Avvento è una di quelle usanze che, negli anni, ha preso sempre più piede all’interno della nostra storia e tradizione.

Ogni anno, quando si avvicina proprio il periodo natalizio, c’è una vera e propria corsa trovare quale calendario ci terrà compagnia fino al 25 dicembre. Ma soprattutto quali piccole sorpresine giornaliere ci farebbe piacere trovare e scartare.

Qual è il Calendario dell’Avvento 2022 al top per tutta la famiglia?

Abbiamo quindi analizzato un po’ tutte le varie tipologie di calendario dell’Avvento 2022 che ci sono sul mercato e abbiamo scoperto quelli che, secondo noi, possono essere i più belli per quest’anno.

Chi cerca un grande classico perfetto per i bambini sicuramente può affidarsi a una sicurezza. Il calendario dell’Avvento Kinder è infatti una certezza! Pieno degli snack più famosi, contiene diverse tipologie di gustosissimi cioccolatini che renderanno sicuramente questa attesa per il 25 dicembre sempre più più dolce.

Se invece siete un pochino nerd e adorate il mondo dei LEGO e della fantascienza, il calendario dell’Avvento 2022 proprio dei famosi omini gialli è pazzesco. Mette d’accordo sia grandi che piccini e vi permetterà di giocare e di trovare dei personaggi derivanti dalla vostra saga preferita. Da Star Wars alla Marvel.

Per i piccoli invece il calendario del Didò è un altro classico meraviglioso. Sembravano passati di moda, ma invece adesso questi tubicini colorati di pasta malleabile che si adattano a creare qualsiasi tipo di formine a dare spazio alla fantasia sono tornati assolutamente in auge.

E per i più grandi?

Chi è poi innamorato della serie tv Friends non può assolutamente perdersi il calendario dell’Avvento in cui trovare gadget e cancelleria dedicata proprio alla sitcom degli anni ’90. Un altro super interessante è quello della Pompadour che vi regala una sorta di percorso benessere con un infuso al giorno a base di frutta, spezie e erbe. Arrivando così poi a Natale con il giusto spirito. Inoltre, per ogni calendario acquistato, viene devoluto €1 all’organizzazione SOS Villaggio dei bambini proprio per aiutare i più bisognosi.

Insomma, c’è l’imbarazzo della scelta! A voi non resta che divertirvi ad aprire tutte le caselline che vi accompagneranno fino al Natale!