Hotel a 1 euro: cosa devi fare per avere la vacanza quasi gratis

Volete fare una bella vacanzina super low cost? Questa strategia sicuramente è quella che fa per voi. Scopriamo come soggiornare in un hotel super a solo 1 euro a notte.

No, non è uno scherzo ed è una strategia che funziona davvero e vi permetterà di esplorare una cultura diversa dalla vostra, divertirvi e soprattutto risparmiare.

Sembra il sogno di tutti fare una vacanza quasi gratis ma ovviamente questo richiede un piccolo impegno. Sicuramente ne vale la pena per risparmiare in questo modo.

Hotel a 1 euro

Per avere l’hotel a 1 euro in Giappone basta prenotare la camera e poi diventare youtuber per la notte. Infatti la possibilità di un soggiorno quasi gratis è data dal fatto che i clienti accettano di accendere la telecamera inserita nella stanza, accettando di tenerla accesa giorno e notte.

Sicuramente è qualcosa di stravagante eppure Fukuoka ha molti clienti per i viaggi low budget. Soprattutto in un luogo non proprio economico come il Giappone poter risparmiare tanti soldi è una vera opportunità per i clienti. Nell’isola di Kyushu, un luogo bellissimo dal punto di vista ambientale e anche storico e culturale dove ci sono spiagge, centri commerciali e ogni tipo di divertimento è possibile vivere questa esperienza. Si tratta della quinta città di tutto il Paese quindi non un piccolo centro. Un luogo ideale per una bella vacanza con ogni tipo di comfort e divertimento. L’hotel qui vi costerà 1 euro a notte.

Il conto è di 100 yen, il corrispettivo nella moneta locale, per dormire nell’Asahi Ryokan. Non c’è niente di misterioso o strano semplicemente l’offerta vale per chi dorme in diretta streaming. L’hotel è ideale per coppie e famiglie, ben posizionato nel cuore della città. La stanza ad 1 euro è la camera numero 8 dotata di una webcam da dover accendere sempre, giorno e notte, che trasmette in contemporanea sul canale Youtube della struttura quello che accade. Tipo un Grande Fratello costante e reale.

Secondo il proprietario, questa novità è stata studiata per lanciare l’hotel. Effettivamente, trattandosi di una cosa molto particolare, è stata una grande pubblicità per tutti, sia per i turisti che possono così risparmiare molti soldi ma anche per la struttura stessa che così è diventata rapidamente famosa. Emergere in un luogo in cui ci sono molti altri hotel non è facile e bisogna pensare fuori dagli schemi per arrivare al pubblico.

Gli ospiti che accettano questa formula devono ovviamente firmare un consenso scritto perché chiaramente si tratta di una pratica particolare. Il canale conta circa 13 mila iscritti quindi ovviamente chi accetta di essere ripreso deve sapere che sicuramente andrà incontro ad un pubblico abbasta ampio e variegato. Un’esperienza che è possibile vivere anche in un hotel italiano, con vacanza a 1 euro.

Un’esperienza non per tutti che permette comunque di risparmiare una bella cifra e pagare solo 1 euro a notte per un soggiorno completo in hotel.