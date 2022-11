Proposte i viaggio per il periodo natalizio: lo spettacolo della luce al mercatino di Natale di Bressanone. Tutte le informazioni utili.

Mancano pochissimi giorni all’apertura dei mercatini di Natale in tutta Italia. Qui vi portiamo tra le montagne dell’Alto Adige, nella affascinante città di Bressanone, alla scoperta del suo tradizionale mercatino natalizio.

Il mercatino di Natale di Bressanone è uno dei più belli e frequentati d’Italia. Ogni anno propone un ricco calendario di iniziative, con spettacoli e manifestazioni accanto al tradizionale mercatino, per tutto il periodo natalizio.

Ecco quando apriranno le bancarelle e gli eventi in programma a Bressanone per Natale.

Prima vi ricordiamo anche la nostra guida ai mercatini di Natale 2022 in Italia, Europa e nel mondo. I più belli da visitare.

Lo spettacolo della luce al mercatino di Natale di Bressanone

Tra i mercatini di Natale da visitare in Italia, non dovete perdervi quello della città di Bressanone, in Valle Isarco, in provincia di Bolzano. Sarà inaugurato il prossimo 24 novembre e resterà aperto fino al 6 gennaio 2023.

Le casette in legno e gli stand saranno allestiti, come da tradizione, nelle centrale piazza del Duomo, davanti all’imponente cattedrale di Santa Maria Assunta e San Cassiano, con i campanili gemelli.

Accanto alle bancarelle del mercatino si svolgono ogni anno spettacoli, musica dal vivo, letture di fiabe e racconti per bambini, insieme a un festival della luce. Infatti, è la luce il tema portante del mercatino di Natale di Bressanone, tra vendita di luminarie e candele e spettacoli di giochi luminosi e proiezioni sugli edifici.

Il mercatino di Bressanone propone artigianato tradizionale locale, prodotti gastronomici delle festività natalizie, giocattoli e idee regalo per tutti.

Per ulteriori informazioni: www.brixen.org/natale

