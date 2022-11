Dove andare a Natale in coppia? Le 3 mete più romantiche

Siete alla ricerca di un po’ di mete romantiche per andare a Natale 2022 in coppia? Le abbiamo scovate per voi!

La domanda che sta spopolando ora come ora è solo una: dove andare a Natale 2022? Le idee di viaggio sono tantissime, a cominciare da tutti i mercatini natalizi in Italia, in Europa e nel mondo. Ma se siete in coppia e state cercando una destinazione che vi faccia sentire ancora più innamorati?

La premessa è d’obbligo: partire per un viaggio natalizio significa immergersi in un’atmosfera speciale e dolcissima. Ideale insomma solo per chi ama il Natale! Altrimenti se una metà della coppia non è fan di questa festività il romanticismo potrebbe finire nel cestino della spazzatura!

Tre mete romantiche da raggiungere per un Natale in coppia

Noi abbiamo pensato a tre destinazioni speciali per trascorrere un Natale 2022 in coppia che sia il giusto mix tra il romanticismo più sfrenato e il piacevole calore dell’atmosfera festiva!

Parigi: la meta più romantica per una viaggio di Natale in coppia è sicuramente questa! Del resto è universalmente riconosciuta come la città degli innamorati e se è emozionante in ogni momento dell’anno figuriamoci con la complicità delle luminarie natalizie! Pré-Saint-Didier: torniamo in Italia, precisamente in Valle D’Aosta. Un weekend o anche qualche settimana qui a Natale è veramente un sogno romantico. Prima di tutto in questa zona ci sono le terme rinomate in tutto il mondo dove concedersi un relax di coppia speciale e unico nel suo genere. Immergersi in una vasca bollente all’esterno, nella neve, è unico. Rovaniemi: voliamo in Lapponia per una vacanza di Natale romantica, perfetta per le coppie appassionate di questa festività. Qui si dice che ci sia la casa di Babbo Natale e trascorrere una notte qui, magari con l’aurora boreale fuori dalla finestra che illumina la vostra camera, è un’esperienza che renderebbe romantico persino il Grinch!

Questa è la nostra scelta. Secondo noi queste tre destinazioni rispondono perfettamente alla domanda sul dove andare a Natale 2022 in coppia perché sono città sia natalizie che romantiche.