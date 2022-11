In Lapponia da Babbo Natale: tutto quello che potrete fare nella natura

State pensando di partire per una vacanza natalizia nella terra natale di Babbo Natale? La Lapponia vi aspetta e noi vi diremo tutte le cose che potete fare nella natura!

Si stanno avvicinando le vacanze di Natale e i bambini sono quelli più impazienti per quanto riguarda l’arrivo di questa festività. Non solo perché non si va più a scuola per un po’, ma anche per l’arrivo di Babbo Natale, una figura mistica, magica e soprattutto dolce che si suppone abbia la casa in Lapponia!

Se state quindi cercando di organizzare un viaggio natalizio che riesca a sorprendere i vostri figli, ma anche tutta la famiglia, partire verso la Lapponia potrebbe essere l’idea giusta. Qui infatti ci sono moltissime attività da provare a livello culturale, ma soprattutto ci si può immergere nella natura e regalarsi una tipologia di vacanza unica nel suo genere.

Un viaggio in Lapponia con tutta la famiglia, cosa fare all’aria aperta

Le attività da fare all’aria aperta sono tantissime e vi permetteranno di creare dei ricordi di famiglia molto emozionanti. Raggiungere la Lapponia significa vivere un viaggio indimenticabile: siamo a due passi dal circolo polare artico e la natura è talmente diversa da quella cui siamo abituati che rimarrete estasiati.

Una caccia all’aurora boreale

E allora vivere la Lapponia significa vivere la natura facendo tante diverse attività a cominciare dalla caccia all’aurora boreale! Uno spettacolo che si vede praticamente solo in queste zone del nord del mondo e che va a tingere il cielo con delle tonalità così particolari e uniche che riempiranno il cuore e rimarranno impresse nella mente anche dei bambini.

Un incontro con le renne

Rimanendo sempre all’aria aperta ovviamente non possiamo rinunciare all’incontro con le renne, ossia gli animali che aiutano proprio Babbo Natale a trainare la sua slitta in giro per il mondo per consegnare ai bambini i regali la notte di Natale! Potrete fare un giro su una slitta trainata da renne, oppure visitare un allevamento per avere un contatto ancora più diretto ed intimo con loro.

Visita la città di Babbo Natale

Altre attività da fare all’aria aperta sono direttamente collegate poi alla storia di Babbo Natale. Nello specifico dovremmo proprio visitare la città di Rovaniemi dove si pensa che Babbo Natale abbia la sua casa! Nel periodo delle festività natalizie questa città è ancora più bella ed affascinante!

Le attività da fare all’aria aperta in Lapponia sono tantissimi e regalano ovviamente uno spettacolo naturale unico nel proprio genere. Natura incontaminata, immense distese innevate bianchissime e candide, tipiche casette in legno, uno spettacolo di flora e fauna che solamente qui nel mondo potrete ammirare… Vi abbiamo convinto? State già per partire?