I 5 monumenti più belli al mondo: le destinazioni imperdibili per un viaggiatore

Ogni città ha i suoi monumenti ma ce ne sono alcuni che sono così spettacolari da sembrare irreali. Scopriamo i più belli da visitare e soprattutto dove sono localizzati.

Visitare una città vuol dire apprezzare anche i suoi monumenti, effettivamente basta rifletterci: quante volte associamo un luogo proprio ad un monumento? Ci sono vere e proprie icone, come la Statua della Libertà, la Torre Eiffel e ce sono altri, spettacolari e meno noti ma altrettanto belli.

Scopriamo le mete da visitare almeno una volta nella vita e soprattutto da fotografare, per custodire un ricordoprezioso e soprattutto per visitare anche quelli che sono i luoghi meno noti al turismo di massa.

I monumenti più belli al mondo

Uno dei monumenti più famosi al mondo è la Moschea Blu di Istanbul. Questa è famosa per le sue maioliche blu di Iznic che rivestono integralmente tutto lo spazio. Grazie alla luce delle lampade, soprattutto di notte, il risultato è veramente magico. In questo luogo aveva sede il Gran Palazzo di Costantinopoli, la sua storia è tanto accattivante quanto la sua bellezza. L’ingresso è realizzato con una serie di cupole, complessivamente il risultato architettonico e decorativo è magnifico.

Da visitare anche il Palazzo di Schonbrunn in Austria, a Vienna. Questa è la reggia imperiale, sede dell’Impero d’Asburgo tra il 1730 e il 1918. Imponente e spettacolare include un castello, un parco, fontane e anche uno zoo, tra gli più antichi del mondo. La visita richiede un po’ di tempo perché lo spazio è molto vasto, c’è una Galleria di 40 metri che un tempo ospitava i balli reali, una delle chicche assolute.

Un altro luogo incantevole è il Palazzo Wilanow che si trova in Polonia. Fu costruito per il Re Jan III Sobieski alla fine del XVII secolo ed è una delle costruzioni più belle al mondo. Un mix perfetto di storia, arte e cultura con un grande parco e un giardino delle Rose. Anche il Teotiguacan in Messico è imperdibile, oggi è uno dei siti più visitati in tutto il paese ma la sua storia è incredibile, tanto da averlo reso Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Ci sono piramidi immense, tra cui la Piramide del Sole, il complesso più grande di tutta la città.

Tra i 5 monumenti più belli al mondo rientra anche la Città Proibita in Cina. Questo è il Palazzo Imperiale a nord di Piazza Tiananmen. La sua costruzione iniziò nel 1406 e durò ben 14 anni, ospitando 24 imperatori e due dinastie. Ben 150 mila metri quadri con 980 strutture diverse tra edifici, cortili e palazzi. È realizzata in tre parti differenti: la difesa, la corte esterna e la corte interna. Ognuna di queste aree a sua volta è suddivisa e contiene altre parti. Praticamente un luogo immenso, decorato da statue e pitture veramente di grande pregio e particolarità.

Questi sono i 5 monumenti più belli ma anche quelli meno noti, è chiaro che parlano in termini di fama e visite dobbiamo annoverare la Torre Eiffel, la Statua della Libertà, la Fontana di Trevi, il Louvre, che sono anche tra i luoghi più visitati e fotografati in assoluto.