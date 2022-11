Mercatini di Natale 2022 in Italia, Europa e nel Mondo: i più belli, le date e perché visitarli

Questi sono i mercatini di Natale 2022 più belli e più interessanti d’Italia, d’Europa e del mondo?

Natale è un periodo magico. Luci, colori, profumi e calore invadono l’aria e il cuore. Viene voglia di viaggiare, di partire e di andare magari in montagna per assistere allo spettacolo delle vette innevate ascoltando Jingle Bells in sottofondo. Ma soprattutto sale l’irrefrenabile desiderio di visitare i mercatini di Natale.

In Italia, in Europa e nel mondo intero – più o meno da novembre in poi – si iniziano ad installare casette di legno nelle piazze e a riempirle di botteghe mobili di artigiani, esperti dei sapori tradizionali e idee regalo. Questi sono i Mercatini di Natale 2022 e noi abbiamo selezionato quelli che, a nostro parere, sono veramente imperdibili.

Quando iniziano i mercatini 2022?

Generalmente i mercati di Natale iniziano sempre nel mese di novembre, ma per essere più precisi qui trovate tutte le date! –> Quando iniziano i mercatini di Natale 2022? Tutte le date in Italia e in Europa

Mercatini di Natale 2022 in Italia: quali sono i più belli?

Se siete alla ricerca di un viaggio natalizio per eccellenza raggiungere i mercatini di Natale 2022 nel nord Italia è la scelta giusta. I più belli si trovano infatti in Trentino Alto Adige o in Valle d’Aosta, ma ci sono anche tante sorprese in giro per lo Stivale. Il mercatino di Palermo, ad esempio, sembra che per il 2022 sarà una vera e propria meraviglia. Senza dimenticare poi quelli di Roma, con le spettacolari bancarelle in Piazza Navona, o quelli di Napoli ricchi di statuine dei presepi bellissime e uniche. E se siete amanti del Natale più elegante non potete non fare un giro agli Obej Obej a Milano.

I migliori mercatini natalizi d’Europa

In Europa, facilmente raggiungibili magari con un volo low cost, i mercatini di Natale 2022 sono tantissimi. Elencarli tutti è quasi impossibile e per questo ne abbiamo selezionati alcuni per voi. Tanto per cominciare dovreste proprio fare un pensierino verso Vienna o Praga. Queste città sono pazzesche a Natale, non solo per i mercatini, ma proprio per l’atmosfera che si respira. Stesso discorso poi per alcune grandi città come Parigi, Berlino e – lo sappiamo non è nell’UE, ma è così vicina a noi che non possiamo non nominarla – Londra.

Natale e mercatini nel mondo? Ecco quelli da non perdersi

Come non partire dai mercatini di Natale 2022 di New York? Fra quelli di tutto il mondo questi sono sicuramente i più interessanti e poliedrici. Poi, diciamocelo, trascorrere le feste qui è un’esperienza che va fatta una volta nella vita. Se poi volete esagerare volate verso Toronto, in Canada: qui il Natale è sentissimo e i mercatini sono incredibili e giganteschi.

Questa è la nostra super rapida descrizione di quali sono i mercatini di Natale 2022 d’Italia, d’Europa e del Mondo. Cliccando sui link che trovate nel testo potrete poi approfondirne alcuni e, giorno dopo giorno, aggiorneremo questa guida!