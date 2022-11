Dove andare in vacanza a Natale: 3 mete da urlo in montagna

Vacanza a Natale? Ecco tre mete incredibili dove andare per vivere la magia della neve in montagna.

Trascorrere le vacanze di Natale in montagna è un’idea tra le più popolari e apprezzate da sempre da tutti i viaggiatori. Del resto, vivere questi giorni delle festività immersi in un panorama tipicamente natalizio, con le montagne innevate, e magari assistere un proprio ad una nevicata comodamente al caldo in una baita, è un sogno che è ormai bene impresso nel nostro immaginario.

Così, se state cercando quali sono le mete più interessanti da raggiungere in montagna per le vacanze di Natale 2022 ci abbiamo pensato noi.

Natale 2022 in montagna: le mete perfette

Abbiamo trovato tre destinazioni che, a nostro parere, sono veramente al top. Allo stesso tempo sono anche un pochino più lontane dalle mete turistiche e affollate. Perfette insomma per un viaggio natalizio emozionante.

La prima destinazione che vi vogliamo consigliare per un viaggio in montagna durante le vacanze natalizie è Ortisei, in Trentino Alto Adige. Questa località, collocata nel cuore della Val Gardena, è senza dubbio uno dei paesi più carini e affascinanti da vedere di tutte le Dolomiti. A dicembre poi questo paese si trasforma in una sorta di gigantesca casa di Babbo Natale: ad ogni angolo ci sono eventi, manifestazioni e attività dedicate proprio a questa meravigliosa festività.

Altra destinazione sempre al top per vivere le vacanze di Natale in montagna è Roccaraso in Abruzzo. Forse visitare questa regione a Natale non è una delle prime cose che vi sarebbe venuta in mente, ma invece questa è una località sciistica dell’Appennino molto famosa. Ciò che la rende ancora più interessante a Natale è il fatto che il centro storico, a 1200 metri sul livello del mare, è molto affascinante e culturalmente interessante. Potrete festeggiare in baita, oppure mangiare in centro e fare anche un giro su quella che è stata definita la Transiberiana d’Italia, ossia una tratta ferroviaria che percorre alcune delle aree panoramiche dell’Abruzzo più belle e autentiche.

Ultima destinazione super interessante per una vacanza in montagna è Claviere in Piemonte. È l’ultima località sciistica prima di sconfinare verso la Francia ed è un borgo di montagna piccolissimo con 198 abitanti in Alta Val di Susa. Preparate i giacconi perché siamo a 1700 metri nei pressi del Colle del Monginevro a pochi chilometri da Torino. È la metà di montagna perfetta per chi vuole trascorrere una vacanza tranquilla, immersi nella natura e completamente avvolti da un paesaggio rilassante e molto probabilmente super innevato.

Le vacanze di Natale in montagna sono quindi un grande classico, perfetto per tutta la famiglia. Soprattutto sono affascinanti le mete che abbiamo scelto per voi. Niente caos e solo pace e relax tra la neve!