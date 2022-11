Il mercatino di Natale 2022 a Palermo è un sogno!

Se siete appassionati di Mercatini di Natale quello di Palermo è un sogno incredibile e inaspettato tutto per voi!

Se avete la possibilità di partire per delle vacanze di Natale fuori porta potreste optare, questa volta, per raggiungere una destinazione un po’ insolita a Natale . La Sicilia e precisamente Palermo.

Molto probabilmente chi ha intenzione di andare via per le ferie durante il periodo natalizio immagina sempre di raggiungere delle destinazioni di montagna particolarmente innevate che ricordino proprio lo spirito del del Natale. Tuttavia decidere di andare in vacanza in una destinazione tutta italiana e al sud come Palermo potrebbe sorprendervi.

Natale a Palermo: mercatini ed eventi incredibili

Qui, prima di tutto, il clima non è mai particolarmente rigido quindi se non siete amanti del freddo, questa è la destinazione perfetta per voi. Secondariamente trascorrere le vacanze di Natale a Palermo significa immergersi nell’atmosfera natalizia in un modo unico e particolare. Tenetevi forte perché potrete visitare anche il mercatino di Natale 2022 di Palermo, uno dei più insoliti e sorprendenti di tutti!

Sembra che per il 2022 il Comune e le organizzazioni cittadine e si stiano mettendo molto di impegno per realizzare un Natale incredibile! Si parla infatti di mercatini natalizi sotto i portici di piazzale Ungheria a Palermo e anche tantissimi altri spettacoli proprio in questa zona. L’idea è quella di dare nuova voce ad un luogo dalle potenzialità altissime che però fino a questo momento spesso veniva un po’ bistrattato e dimenticato.

Siete pronti a vivere Natale a Palermo?

In realtà, in sinergia con i commercianti, gli assessori e i residenti tutti gli spazi si realizzerà un gigantesco mercatino natalizio a Palermo. I visitatori potranno spaziare tra tantissimi prodotti diversi: da quelli gastronomici, passando per artigianato, le decorazioni e tutti gli addobbi in tendenza per l’albero di Natale 2022. Si prospettano poi anche tanti eventi culturali e spettacoli incredibili con grandi artisti.

C’è anche molto fermento per il Villaggio di Natale di Palermo, ossia una sorta di fiera dedicata proprio al Natale e, per il 2022, siamo ancora in attesa di tantissime novità in arrivo. Trascorrere quindi Natale a Palermo significa visitare i mercatini natalizi della città lasciarsi travolgere dalla loro bellezza e scoprire una tipologia di festività insolita e indimenticabile.