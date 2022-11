Tendenze Albero di Natale 2022: i tips a prova di gatto

Volete creare un albero di Natale 2022 di tendenza e a prova di gatto? Basta seguire questi semplici consigli che abbiamo trovato per voi.

Se avete in casa un albero di Natale e anche un gatto saprete benissimo che riuscire a far coesistere queste due elementi e realtà diventa piuttosto complicato.

Il gatto infatti adora le decorazioni e gli addobbi e gli viene immediatamente voglia di giocarci. Questo però, purtroppo, può comportare qualche problematica come il crollo dell’albero di Natale se il gioco diventa un pochino troppo intenso Come fare allora a realizzare un albero di Natale 2022 di tendenza e a prova di gatto?

Quale albero di Natale scegliere e dove metterlo per renderlo a prova di gatto

Prima di tutto bisogna saper scegliere l’albero di Natale corretto. Meglio optare per un modello sintetico perché è meno pericoloso per il nostro amico peloso. Infatti un pino o un abete hanno degli aghi piuttosto pungenti che potrebbero infilarsi negli occhi o nelle orecchie.

Per quanto riguarda poi la dimensione è sempre meglio evitare di prendere degli alberi troppo grossi proprio perché, come abbiamo detto, se ci fosse l’inconveniente della caduta dell’albero di Natale si ridurrebbero i danni o i rischio non solo per la casa, ma anche per il gatto!

È importante in questo senso anche scegliere una location furba per posizionare l’albero di Natale 2022. Meglio quindi optare per un angolo della casa più sicuro e soprattutto dove sia possibile fissarlo magari al soffitto o alla parete.

Consigli e decorazioni natalizie di tendenza perfette per i nostri amici pelosi

Un consiglio interessante per cercare di creare un albero di Natale di tendenza e a prova di gatto è quello poi di cospargere la base con la buccia di arancia. È decorativa e lascia un buon profumo nell’aria, ma si tratta di una fragranza che piace solo a noi umani mentre i gatti non la amano.

Ovviamente anche per quanto riguarda le decorazioni possiamo rimanere alla moda e seguire i trend, ma allo stesso tempo creare degli addobbi che siano proprio a prova di amici pelosi. Ad esempio si possono utilizzare non delle palline in vetro, ma delle palline in plastica oppure delle decorazioni naturali.

Fare un albero di Natale di tendenza per il 2022 e a prova di gatto è quindi possibile, basta semplicemente trovare le idee giuste come quelle che vi abbiamo appena dato.