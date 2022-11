Viaggi di novembre: che spettacolo in queste 3 città d’Europa, andateci ora. Tutti consigli utili.

Il mese di novembre è un periodo perfetto per viaggiare se si cercano destinazioni belle ma a basso costo e soprattutto senza l’affollamento dell’estate. In Europa è bassa stagione e si trovano tante occasioni per risparmiare, tra offerte speciali, promozioni dedicate e super sconti sui trasporti. Conviene partire in questo momento e qui vi consigliamo tre bellissime città europee da visitare a novembre.

La nostra cara e vecchia Europa, con il suo straordinario patrimonio naturale, storico e artistico, offre una vastissima scelta di destinazioni da visitare. Le sue grandi capitali e città storiche sono tra queste.

Andare alla scoperta di una bella città europea è sempre una grandissima emozione, un’esperienza istruttiva, arricchente e anche divertente. Tutte le città offrono svago, shopping, cucina da provare e locali alla moda.

Anche nel mese di novembre, solitamente ritenuto più sotto tono, perché cupo, piovoso e con giornate che si accorciano, si possono fare viaggi indimenticabili. Ecco le 3 città d’Europa da vistare in questo momento.

Novembre: che spettacolo in queste 3 città d’Europa, andateci ora

Sono da visitare in questo momento perché libere dalla ressa dei turisti che le assedia in piena estate ma anche in inverno o a inizio autunno. Sono, inoltre, mete decisamente più economiche in questo periodo di bassa stagione. Mentre in alta stagione possono essere molto costose. Sono le 3 città d’Europa da visitare a novembre. Mete di viaggio bellissime dove andare ora.

Dubrovnik

La città croata affacciata sull’Adriatico, conosciuta anche con il nome italiano di Ragusa, è la meta perfetta per un viaggio di autunno inoltrato, come a novembre. In estate, infatti, Dubrovnik è letteralmente presa d’assalto da turisti provenienti da tutto il mondo, tra viaggiatori in aereo, treno e auto, a cui si aggiungono croceristi e diportisti. Impossibile da visitare adeguatamente a causa dell’affollamento.

In autunno, quando le giornate sono già corte ma le temperature non troppo fredde, potete godervi in tutta calma la città e le sue meraviglie architettoniche, risalenti all’antica Repubblica di Venezia. Passeggiare lungo lo Stradun o Placa, visitare le chiese e i palazzi storici, affacciarsi dai suoi imponenti bastioni sul mare, illuminati dalla luce dorata e bassa del sole del pomeriggio sarà un’esperienza indimenticabile.

L’imponente e spettacolare architettura di Dubrovnik l’ha resa un ambito set cinematografico di film e serie tv, su tutti Star Wars e Trono di Spade.

Monaco di Baviera

Dopo l’Oktoberfest e prima dei grandi arrivi per le feste di Natale, novembre è il mese ideale per vistare l’imponente Monaco di Baviera. La città è raggiungibile facilmente grazie ai tanti voli in partenza dall’Italia che in questo periodo sono offerti a prezzi molto convenienti, mentre le tariffe degli alberghi sono più basse in questa bassa stagione. Imperdibile la visita al Duomo, la gotica Frauenkirche, con i famosi campanili gemelli, alla vicina Marienplatz, la grande piazza dove si affaccia il grandioso edificio del Municipio Nuovo, Neues Rathaus, e dove viene allestito il principale mercatino di Natale (quest’anno aprirà il 21 novembre).

Nei grandi parchi della città potrete godervi l’ultimo spettacolo del foliage, tra alberi che si tingono di rosso, giallo e arancio. Prima dell’arrivo della neve che imbianca tutto. Da vedere il magnifico Giardino Inglese, Englischer Garten.

Reykjavik

Infine, tra le 3 città da visitare a novembre in Europa segnaliamo Reykjavik. La capitale dell’Islanda è perfetta in questa stagione intermedia, quando il clima non è ancora troppo gelido per le nostre abitudini. Sarà affascinante osservare le giornate che si accorciano, con il sole sempre più basso, lasciando spazio a una luce azzurra crepuscolare. Inoltre, a novembre si possono già ammirare le aurore boreali.

Da vedere in città le tipiche case colorate islandese, le chiesette e le chiese, come l’imponente Hallgrímskirkja, con il suo campanile alto 74,5 metri, e i numerosi musei, a cominciare dalla Galleria nazionale d’Islanda.