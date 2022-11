L’hotel da sogno dove vedere l’aurora boreale: vi farà innamorare

Vedere l’aurora boreale è un’esperienza da sogno e sicuramente un hotel studiato appositamente può fare la differenza e rendere il momento magico. Scopriamo il più bello in assoluto dove vivere questa esperienza.

L’aurora boreale è un fenomeno ottico molto particolare che si genera nell’atmosfera terrestre, sono scie luminose molto ampie con colori sgargianti che solitamente vanno dal verde all’azzurro, sono veri e propri archi dovuti ad una reazione particolare. Non sempre è possibile vedere questo spettacolo ma la sua bellezza è suggestiva ed è da vivere almeno una volta nella vita.

Ci sono hotel studiati appositamente, quindi sia posizionati dove è più facile che avvenga questa “magia” e sia dotati di tutti gli elementi per poter vedere, in qualunque momento, l’aurora boreale.

Il miglior hotel per vedere l’aurora boreale

Esistono molti hotel differenti dove vivere al meglio questa esperienza ma sicuramente uno dei più belli al mondo è l’Apukka Resort che si trova a Rovaniemi, vicino al famoso Villaggio di Babbo Natale. Un resort incantevole che fornisce delle camere molto speciali, si tratta di igloo di vetro dove è possibile dormire. In questo modo, in qualunque momento, è possibile visionare l’aurora boreale. Perfetto per coppie, famiglie, amici e chiunque voglia soggiornare in un luogo da sogno.

Il resort non solo è straordinario e offre ogni comfort ma ha anche dei servizi particolari. Oltre alle Igloo Cabins con il tetto in vetro ci sono le Kammi Suite, del tutto nuove, da cui vedere anche le stelle. Si vive letteralmente immersi nella natura. In Finlandia l’atmosfera è da sogno, soprattutto nel periodo natalizio dove si può vivere anche la magia del Natale.

Il resort propone molte attività, ci sono saune, tra cui quella ghiacciata, quella mobile e quelle igloo dove rilassarsi, ma anche attività da fare all’aria aperta ad esempio l’uscita in motoslitta, il safari con l’husky, la gita per ammirare l’aurora boreale e addirittura la passeggiata a bordo della slitta trainata dalle renne. Per ogni stagione c’è qualcosa di unico e speciale. È possibile praticare equitazione, fare pesca, addirittura cucinare nella natura. Ci sono varie soluzioni oltre gli igloo come case vacanze, ville, appartamenti.

All’interno della struttura è presente il ristorante Aitta che prepara specialità nordiche con un tocco di modernità a base di ingredienti locali. La struttura si trova a 11 km dall’aeroporto principale, si raggiunge facilmente la città e anche le attrazioni principali.

Tra le varie opzioni ci sono le cabine che possono ospitare un massimo di 4 adulti e 3 bambini, le suite invece sono pensate per 4 adulti e 2 bambini, le ville hanno 12 posti letto e 4 per bambini mentre gli appartamenti sono per 6 adulti e 4 bambini. C’è quindi la possibilità di soggiornare comodamente con tutta la famiglia o con un gruppo di amici senza problema. C’è un’area giochi destinata ai bambini e alle famiglie, una spiaggia non distante, intrattenimento per la sera, escursioni da organizzare a piedi o in bicicletta.

All’esterno c’è l’area camino, da utilizzare in inverno, è anche possibile sciare, prendere lezioni o noleggiare l’attrezzatura direttamente sul posto. Tra i servizi benessere oltre alle saune sono disponibili aree spa con vasca idromassaggio. Un luogo dove vivere tutto il meglio della vacanza, rilassarsi e godersi tutto il bello del luogo, in attesa che sia possibile vedere l’aurora boreale magari mentre si fa il bagno oppure mentre si è a letto.