Vi ricordate Maria Teresa Ceglia di Masterchef 9? Siete curiosi di sapere che fine ha fatto oggi e se ha un suo ristorante?

Mentre vanno in onda le repliche della nona stagione di Masterchef Italia in molti si chiedono: Maria Teresa che fine ha fatto?

C’era chi la amava follemente e chi invece la detestava. Maria Teresa Ceglia di Masterchef 9 era estrema, decisa e sicura al 100% di quello che voleva fare. Non le interessavano gli amici, ma solo vincere. Purtroppo non ha vinto (il titolo è stato conquistato da Antonio Lorenzon), ma è arrivata alla fine con Antonio, Marisa, Davide e Nicolò e non ha abbandonato certo la cucina.

I suoi fan non vedono l’ora di assaggiare uno dei suoi piatti in un ristorante, ma per ora sembra che l’ex concorrente del programma non stia lavorando in una cucina professionale. Cosa sta facendo oggi?

Cosa fa oggi Maria Teresa di Masterchef?

Maria Teresa Ceglia oggi, a quanto vediamo sui social, è principalmente mamma di Giorgio. La pandemia sicuramente non ha aiutato la carriera lavorativa di Maria Teresa, ma l’aspirante chef continua a trovare sempre tempo per cucinare in maniera amatoriale e a qualche evento ad hoc. E infatti sul suo profilo Instagram troviamo molte ricette accuratamente spiegate per farle replicare ai suoi followers. Niente ristoranti per ora e nemmeno una carriera come personal chef. Forse in futuro?

una delle ricette migliori di Maria Teresa

I progetti dopo aver studiato all’Accademia di Cucina

L’ex concorrente del cooking show quando aveva finito il programma si era detta molto a suo agio così. “Nel mio futuro voglio che ci sia la cucina – ha dichiarato ai microfoni del programma alcuni mesi fa – Devi perseguire il tuo obiettivo, questa è la consapevolezza che mi ha lasciato Masterchef. La mia vita è cambiata in meglio perché ho avuto un figlio, ma nel mentre ho fatto un’Accademia di Cucina e con la stessa scuola sto portando avanti dei progetti che speriamo si possano realizzare presto“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Teresa Ceglia (@marytceglia)

Per ora quindi possiamo goderci le ricette di Maria Teresa di Masterchef su Instagram e provare a replicarle a casa!