Affitta un’isola low cost in Italia: bastano meno di 100 euro a notte

Non è la prima volta che si offre ai viaggiatori la possibilità di affittare un’isola privata. Tuttavia in questo caso non solo parliamo di farlo in Italia ma anche ad un prezzo super conveniente. Scopriamo dove si trova e perché non devi assolutamente perderla.

Affittare un’isola privata sembra qualcosa che solo una persona molto ricca possa fare e invece, se avete questo desiderio e volete provare un’esperienza insolita, ora potete farlo anche in Italia.

In particolare, la disponibilità dell’isola, è anche nel prezzo. Meno di 100 euro a notte sono infatti il costo che si spende mediamente per un buon hotel.

L’isola low cost in Italia

L’idea di non dover attraversare oceani e percorrere chilometri e chilometri per poter visitare un’isola privata è confortante, e anche molto comoda. Soprattutto se volete viaggiare con tutta la famiglia. Non si parla infatti di un luogo remoto e tropicale ma di una bella isola tutta italiana e in una delle località più famose in assoluto.

Si tratta infatti di una perla nella laguna veneziana che permette di trascorrere un soggiorno in un’isola chiama Falconera. Questa è ubicata non lontano dalla città e costa meno di 100 euro a notte. L’isola è privata e fa parte della Valle Falconera, un piccolo pezzo di terra che si trova proprio nella laguna. Molto suggestivo e particolare, con natura rigogliosa.

Come fare? L’isola è disponibile comodamente su Airbnb, quindi chiunque può visitare ad un prezzo molto conveniente e vivere un’esperienza da sogno. Sull’isola c’è una casa del 1600, all’interno del quale è possibile alloggiare. Lo stile è rustico e l’edificio è immerso nel verde. Ideale per tutta la famiglia: ci sono sei camere da letto, tre bagni e ampi spazi come il salotto con il camino, la cucina spaziosa dove preparare leccornie, la sala da pranzo per mangiare tutti insieme. Perfetto anche con un bel gruppo di amici poiché le attività da fare all’aperto sono molteplici.

Il costo varia in base al periodo e al numero di ospiti. Il proprietario della struttura vive al piano terra. Si può scegliere di affittare tutta la casa oppure solo una parte o qualche stanza, in base alle proprie esigenze. Per raggiungere l’isola è necessaria una barca a motore ma, niente paura. I proprietari la mettono a disposizione per tutti gli ospiti per un prezzo aggiuntivo. Ovviamente non è il luogo dove soggiornare per andare in giro tutto il giorno ma vale la pena godersi proprio la zona e le sue attrattive.

Il pernottamento parte da 60 euro a persona e arriva a circa 100, quindi nessuna cifra incredibile. Avrete la possibilità di avere tutto lo spazio per voi quindi non solo la casa ma l’intera isola. Niente di meglio per lunghe passeggiate, per godere del panorama e per divertirsi con amici e famiglia. Un’idea unica anche per un Natale differente o un’occasione particolare, così non avrete problemi di spazio o di organizzazione per stare tutti insieme. Questa non ha nulla da invidiare alle isole più belle del mondo, ricca di fascino e particolarità.

Sicuramente un’esperienza che vale la pena fare almeno una volta nella vita, nella sua particolarità, può regalare momenti veramente unici.