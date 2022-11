Il trucco per ottenere biglietti del treno a poco prezzo è già tendenza

Il treno è un mezzo di trasporto molto utilizzato, questo grazie sicuramente all’Alta Velocità che ha fatto notevolmente la differenza nella copertura delle tratte. Nell’ultimo periodo i costi sono aumentati ma c’è un trucco per avere i biglietti senza spendere troppo. Scopriamo di cosa si tratta.

Coprendo lunghe tratte in poco tempo, i treni riescono ad essere una scelta concorrenziale soprattutto in Italia. I livelli di comfort sono elevati e non c’è la problematica delle file, i controlli, i bagagli limitati cosa che si riscontra sempre quando si viaggia in aereo.

Con questo trucco è possibile avere delle soluzioni di viaggio ad ottimo prezzo, risparmiando notevolmente. Non a caso è già diventato virale in poco tempo.

Viaggiare in treno spendendo poco

I viaggi in treno, soprattutto quando si parla di Alta Velocità, non sono sempre molto convenienti. Questo perché soprattutto chi programma un viaggio oppure ha bisogno di una data precisa non può attendere.

In realtà ci sono tantissimi sconti e promozioni che vengono applicati sia per Trenitalia che per Italo. Questi sono mensili oppure bimestrali con un risparmio diretto fino al 60% del prezzo totale.

Per risparmiare concretamente sul costo del biglietto, in primo luogo si ha l’opportunità di prenotare con largo anticipo, perché quando i biglietti vengono inseriti per le nuove tratte o per quel periodo, si trovano sconti eccellenti veramente incredibili. Ovviamente bisogna rinunciare agli optional tipo cancellazione, modifica e simili.

Ma quando costano meno? Per chi percorre sempre la stessa tratta l’ideale è il carnet, non esiste solo quello da 10 viaggi ma ad esempio i titolari di Cartafreccia possono acquistare il 3×2 che è veramente notevole perché si viaggia in due al costo di uno. Anche il biglietto famiglia è ottimale perché si può avere uno sconto fino al 50% per i componenti.

Inoltre ci sono sempre degli sconti per coloro che viaggiano e sono giovani, oppure per gli anziani, per i titolari di Cartafreccia nel caso di Trenitalia. Italo ha tante offerte sia per ragazzi che per adulti. Tuttavia la soluzione migliore per trovare prezzi stracciati è acquistare biglietti che non saranno utilizzati dagli utenti. Questo è molto comodo e vantaggioso, per chi vende e per chi compra. Scopri anche il trucco su Google per comprare biglietti super scontati.

Ci sono gruppi su Facebook ma anche siti dedicati come Lowcomotive che permette di vendere i biglietti inutilizzati. Bisogna comunque cambiare il nome perché in alcuni casi il biglietto è nominale, come sull’Alta Velocità. Quindi è fondamentale che sia possibile effettuare il controllo e il riscontro.