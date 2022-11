Quanto costa andare a New York per Natale 2022?

Volete raggiungere New York per Natale 2022? Sapete quanto costa una vacanza qui durante le feste? Lo abbiamo scoperto per voi.

Decidere di volare a New York per Natale 2022 è la cosa più bella che possiate fare. Un regalo per voi stessi e per la vostra famiglia letteralmente impagabile. Beh… in realtà andare a New York a Natale costa, ma quanto?

Trascorrere le festività natalizie nella Grande Mela è una follia? Non è vero. Certo, i prezzi in questo periodo dell’anno sono un po’ più alti del solito, ma neanche così tanto. Vediamo allora, in base alle nostre ricerche, quanto costa andare a New York per Natale.

Quanto costa volare a New York a Natale?

Per capire il prezzo medio di una vacanza negli USA durante il mese di dicembre, con tutti i festeggiamenti annessi e tipici di questo periodo dell’anno, abbiamo fatto una ricerca su Skyscanner. I primi giorni del mese, con ITA, ma anche con la American Airlines, Iberia o British, volare a New York da Milano costa circa 450 euro, andata e ritorno! Costo che resta tale anche verso il 20 dicembre!

Abbiamo quindi ipotizzato di volare con la American Airlines, di scegliere un volo diretto senza scali e partire il 20 dicembre con ritorno il 27 dicembre. Il prezzo del biglietto, andata e ritorno, per una persona è di 700 euro. Si scende però di costo se accettiamo uno scalo. Così facendo risparmiamo circa 100 euro. Alle stesse condizioni, volando invece con Iberia, il prezzo è identico.

Una settimana a New York in albergo a dicembre: qual è il prezzo?

Per quanto riguarda invece l’albergo a New York, supponendo siate alla ricerca di una sistemazione di fascia media, con una valutazione Booking da 8 in su e in centro per poter girare tutta la città a piedi, l’opzione più conveniente è The Flat NYC. Un hotel, ma la stanza economica ha il bagno in comune e per sette notti si paga 1.338 euro (se siete soli, altrimenti circa 1600 per due). Si trova a 400 metri dal Flatiron Building, a 1,2 km da Macy’s, 1,8 km dalla NYU – New York University e 1,9 km dalla Grand Central Station.

Se invece cercate ancora più comfort per sette notti c’è il Pod 39, che offre una camera matrimoniale con bagno in camera a 1,6 km da Times Square e a 1,5 km dal Rockefeller Center. Il tutto a circa 1700 euro per due persone per una intera settimana.

Vi è venuta voglia di partire?

Una vacanza a Natale a New York costa. È inutile negarlo, ma quando si accendono le luci e la città inizia a trasformarsi per il Natale il tutto è talmente bello ed emozionante che non vale nessun prezzo.