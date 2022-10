Proposte per Capodanno con gli amici: le città d’Europa dove festeggiare insieme e salutare l’arrivo del 2023. Tutti i suggerimenti da non perdere.

È arrivato il momento di organizzare il vostro viaggio di Capodanno. Per festeggiare l’arrivo del 2023 avete una scelta vastissima di luoghi dove andare. Qui vi segnaliamo le nostre proposte sulle città europee da visitare con gli amici.

Una notte dell’ultimo dell’anno e di inizio nuovo anno è una ricorrenza che merita di essere festeggiata alla grande. Non c’è niente di meglio di una grande città europea dove andare con il gruppo di amici, tra celebrazioni all’aperto, per le vie e nelle piazze, e feste nei locali.

Di seguito, vi proponiamo le città dove andare in Europa per festeggiare il Capodanno 2023 con gli amici. Le mete di viaggio imperdibili.

Capodanno con gli amici: le città d’Europa dove festeggiare insieme

Finalmente il prossimo Capodanno si potrà festeggiare senza più restrizioni per la pandemia, se non per poche regole di prudenza ma comunque marginali. Non ci saranno più chiusure né lockdown, né green pass, né limitazioni agli assembramenti. Saranno feste in piena libertà, come non accadeva da tempo.

È il momento ideale, dunque, per prenotare un viaggio di Capodanno con gli amici in una bella ed vivace città europea, per celebrare come si deve il nuovo anno. Ecco dove andare.

Berlino. La capitale tedesca è una delle città europee con i più grandi festeggiamenti per la notte di Capodanno. Dalle grandi feste all’aperto, con dj set e musica dal vivo, come quella grandiosa che si tiene sulla Straße des 17. Juni, dalla Colonna della Vittoria alla Porta di Brandeburgo, fino agli eventi nei club e nelle discoteche di grido. Berlino è la città perfetta per un Capodanno con gli amici, all’insegna del divertimento sfrenato.

Londra. Anche la capitale britannica offre divertimento assicurato e per tutti i gusti nella notte di Capodanno. Tra locali e celebrazioni di piazza, l’evento più importante è sicuramente lo spettacolo dei fuochi di artificio sul Big Ben. Cancellato per due anni a causa della pandemia, lo spettacolo pirotecnico torna quest’anno e non dovete perdervelo per nulla al mondo. La prima vendita dei biglietti, tutti esauriti, si è tenuta il 21 ottobre. Non preoccupatevi, però, perché altri biglietti saranno disponibili a inizio dicembre.

Budapest. Una meta affascinante ed economica, dove celebrare l’arrivo del nuovo anno in strada o nei locali. Budapest offre sempre tante occasioni di divertimento, per tutti i gusti. Si balla in strada e anche qui si festeggia con spettacolari fuochi di artificio. Se non amate i cenoni impegnativi nei locali, Budapest fa al caso vostro con tanti stand di street food aperti fino a tarda notte. Il primo dell’anno è d’obbligo il bagno alle terme.

Tallinn. Altra meta affascinante, sospesa tra Oriente e Occidente, con un centro storico antico e una parte moderna, Tallinn è una destinazione di viaggio giovane ed economica. Perfetta per il Capodanno con gli amici in una città d’Europa. Tanti voli low cost la collegano all’Italia. Farà molto freddo ma l’atmosfera di spensieratezza e divertimento vi riscalderà. Il cuore dei festeggiamenti è la centrale piazza Raekoja, dove cantare, ballare, brindare e guardare i fuochi di artificio.

Madrid. Il Capodanno a Madrid è una tradizione per molti italiani che amano la capitale spagnola e la Spagna in generale. Qui si festeggia all’aperto nelle grandi piazze della città, Plaza Mayor e soprattutto Puerta Del Sol. Tra spettacoli, musica dal vivo e mercatini avrete di che divertirvi. Non dimenticate di portare in piazza dell’uva, per mangiare 12 chicchi al rintocco della mezzanotte, come porta fortuna.

Vi hanno convinto le nostre proposte per Capodanno? Tra i luoghi da visitare durante le vacanze natalizie, vi ricordiamo anche i mercatini di Natale low cost in Italia.