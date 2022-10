Roma insolita: questo è il quartiere che devi visitare

La Capitale, Roma è senza dubbio una delle città più incredibili del mondo. Visitarla è sempre bellissimo, ma c’è un quartiere insolito che vi sorprenderà!

Chi è stato a Roma pensa di conoscerla. Ma siamo certi che in una visita breve vi siate persi alcuni quartieri da sogno e insoliti come quello che stiamo per proporvi.

C’è un quartiere di Roma infatti che è talmente incredibile da non sembrare nemmeno facente parte della città e, proprio grazie a questo contrasto, è diventato un luogo meraviglioso e bellissimo. La Garbatella.

Il quartiere romano che non sembra Roma

Ma di che quartiere stiamo parlando? La Garbatella, esatto, la location dove era stata girata l’ormai cult fiction I Cesaroni. Le case popolari, le piazzette curate e gli scorci da sogno concorrono a creare una realtà incantevole.

Decidere di passeggiare qui e di girare per le vie di questo quartiere è meraviglioso perché sembra di essere in un piccolo borgo fatato.

Garbatella: la storia del quartiere insolito di Roma

Nato negli anni ’20 del Novecento, la Garbatella era un progetto urbano che seguiva le linee delle Città Giardino tipiche dell’Inghilterra. Una zona ad hoc pensata per gli operai che lavoravano nelle immediate vicinanze della città. Al compimento dei 100 anni si è letteralmente rivoluzionato e da borgata operaia è uno di quartiere più in voga di Roma con tanti teatri e locali di vario genere.

La fisionomia

Ciò che differenzia questo quartiere di Roma dagli altri è l’architettura che fonde diversi stili come l’Art Déco o il Barocchetto Romano. Caratteristica peculiare sono sicuramente i palazzi con i cortili interni. Ma non solo. Anche l’accoglienza e lo spirito di qui vive rende la Garbatella un luogo speciale.

Cosa vedere a Garbatella

La prima cosa da non perdersi alla Garbatella è la Fontana Carlotta che, pare, esaudisca desideri. E rimanendo in tema di magia non potete non visitare la Scala degli Innamorati. Per chi ama invece conoscere tutti gli edifici sacri la Chiesa dei Santi Teodoro ed Eurosia è un gioiello impareggiabile.

Del resto questo quartiere insolito di Roma è stato scelto spesso come location per film e serie tv. Pier Paolo Pasolini la scelse come ambientazione per Vita Violenta, ma anche Ettore Scola, Woody Allen e Nanni Moretti hanno girato qui alcuni dei loro film più famosi.

Garbatella è dunque un quartiere insolito di Roma che è anche molto sorprendente. Non potete non visitarlo per dire di conoscere la Capitale!