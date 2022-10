Le 5 mete perfette per i golosi: andateci subito, sono incredibili

Paese che vai, specialità che trovi e questo vale anche per i dolci. Ci sono delle mete super golose da non perdere, scopriamo quali sono e perché devi assolutamente visitarle.

Ovviamente ogni viaggio è anche un modo per sperimentare la cucina del posto, assaggiare qualcosa di dolce, magari qualcosa di unico e introvabile. I dolci sono ideali per coloro che amano le mete golose e ci sono città e zone dove bisogna gustare tutta la pasticceria locale.

Queste mete vi faranno venire l’acquolina in bocca, torte, dolcetti, prodotti unici e super gustosi. Alcuni di questi dolci sono vere e proprie istituzioni per le città e i paesi che rappresentano, per questo sono le mete ideali per i golosi.

Le 5 mete per i golosi

La meta per eccellenza, se amate le torte al cioccolato, sicuramente è Vienna. Famosa per la sua torta ricoperta di glassa al cioccolato con ripieno di marmellata, la classica Sacher. Una vera delizia al cioccolato, tipica dell’Austria, realizzata per la prima volta dal pasticciere Franz Sacher a soli 16 anni nel 1832. Oggi è diffusa in tutto il mondo ma dovete provare assolutamente quella dell’hotel Sacher a Vienna.

Anche la Francia è una meta golosa da non perdere, questa è famosa per la torta di mele Torte Tatin. Fu Stephania Tatin a preparare una torta di mele per i clienti del suo ristoranti, dimenticandosi però un passaggio e facendo così caramellare le mele nel burro e nello zucchero. Per non far notare il problema, coprì tutto con lo strato di pasta brisée e lo servì agli ospiti e fu un grande successo.

Anche la Nuova Zelanda è una meta perfetta per i golosi per la sua Pavlova, una meringa enorme ripiena di panna e frutta fresca, un dolce genuino e buonissimo. Il dolce prende il nome dalla ballerina russa Anna Pavlova, a cui uno chef dedicò questo dolce. Un dessert molto famoso, soffice e leggero al tempo stesso.

Non perdetevi un viaggio in Belgio, patria del cioccolato. L’industria rappresenta una delle più importanti nel mondo. Ci sono fabbriche di cioccolato enormi, tra le più importanti al mondo come Callebaut e Puratos. In tutto il Paese ci sono oltre 300 negozi di cioccolato, tutti da provare. Da provare Côte d’Or, tra i più famosi, un’icona del Belgio ma anche Godiva, produttore artigianale, Leonidas, tra i più noti al mondo, Mary, Neuhaus per le praline.

Se siete fan della cheescake invece non perdetevi New York. Qui è possibile gustare un dolce profondamente diverso da quello a cui siamo abituati nella versione italiana. Più complesso come gusto e più pesante ma veramente squisito. Anche i costi sono nettamente più elevati ma se amate la cheescake dovete provarla negli Stati Uniti, una volta nella vita.

Queste sono alcune delle mete più significative per i golosi, ovviamente l’Italia ha molto da offrire per la pasticceria, ogni città ha le sue specialità buonissime e superlative ma è divertente sperimentare e gustare dei prodotti che vengono preparati in altre parti del mondo anche per ingredienti, gusto e tipologia di preparazione.