Viaggi da fare: Voglia di mare? Potete ancora andarci a novembre spendendo pochissimo. Ecco dove andare, tutte le informazioni utili.

Avete voglia di mare, sole e caldo? Con questo clima pazzo, quasi estivo, a fine ottobre non è difficile trovare sole e caldo anche in Italia. Se, tuttavia, desiderate una vera vacanza al mare, potete farla anche a novembre, vicino a casa, spendendo molto poco.

Il tempo di questo autunno è senz’altro d’aiuto. Non è ancora previsto l’arrivo del freddo, almeno non subito, e alcune destinazioni del Sud Europa hanno temperature miti anche in inverno.

La novità è che grazie alle temperature elevate di questo periodo – che comunque non vanno bene per la situazione climatica – possiamo andare al mare anche a novembre in quei luoghi dove solitamente si sta bene in spiaggia fino a ottobre. In queste località, solitamente, il mese di novembre è più a rischio per l’attività balneare, tra piogge e tempo in peggioramento. Non quest’anno, però.

Inoltre, queste destinazioni, costose in piena estate, diventano super economiche in autunno-inverno, grazie a offerte di voli low cost e sconti elevati nelle strutture ricettive. A novembre potremo godere di tariffe invernali in località balneari dal clima ancora estivo. Ecco dove andare.

Voglia di mare? Potete ancora andarci a novembre spendendo pochissimo

Le mete dove andare al mare ancora a novembre, a prendere il sole e fare il bagno, grazie a un’estate prolungata, e dove spendere pochissimo, grazie alle tariffe scontate di bassa stagione, sono anche in Italia. Ecco dove andare.

Lampedusa. La magnifica isola siciliana di solito offre sole e caldo fino al mese di ottobre, ma con il clima eccezionalmente mite di quest’anno l’attività balneare tradizionale può essere prolungata fino a novembre. Se finora a novembre si poteva al massimo prendere il sole, nelle belle giornate, ora si può osare anche il bagno. Il posto ideale dove andare è la splendida Spiaggia dei Conigli, con fondali bassi e acque che si scaldano velocemente al sole. Inoltre, in questo periodo i voli per raggiungere l’isola sono super scontati.

Malta. Anche la vicina Malta è un’ottima meta low cost dove andare questo mese di novembre per andare al mare, prendere il sole e fare il bagno. Non perdetevi, poi, la visita alle bellezze naturali dell’isola, tra escursioni in barca e a piedi, da fare in questa stagione, e alle meraviglie architettoniche e artistiche custodite della capitale La Valletta.

Cipro. Verso est nel Mar Mediterraneo una meta caldissima in estate e ottima in autunno è l’isola di Cipro. Qui a novembre avete ancora occasione di prendere il sole e fare il bagno al mare, in spiagge deserte, con pochissimi turisti. Godetevela. Sono consigliate le spiagge della costa meridionale, da Pafos ad Agia Napa, andando da ovest verso est. Trovate anche tanti voli low cost e le strutture ricettive sono molto economiche.

Isole Canarie. Sebbene fuori dal continente europeo, le Isole Canarie sono la meta ideale per prendere il sole anche in inverno. Non sempre e non ovunque per fare anche il bagno. In generale, il mese novembre è ancora buono per l’attività balneare completa, quest’anno ancora di più. Tenete d’occhio, poi, le numerose offerte di voli low cost. Le isole con il clima più favorevole sono Gran Canaria e Tenerife.

Tel Aviv, Israele. Il clima mite e piacevole di Tel Aviv, fa della sua spiaggia un luogo frequentato tutto l’anno. Qui si prende il sole anche a gennaio, anche se non in costume da bagno. Novembre, dunque, è un mese perfetto per chi cerca una vacanza di mare e sole, in più spendendo poco. Le compagnie aeree, infatti, offrono numerosi voli scontati.