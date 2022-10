I 5 cinema più belli al mondo: uno si trova proprio in Italia

I cinema rappresentano dei luoghi di culto, hanno fatto la storia non solo per la possibilità di vedere le pellicole ma anche come simboli e alcuni sono veramente spettacolari. Scopriamo dove si trovano i più belli al mondo.

Le sale cinematografiche ultra moderne sono confortevoli ma quelle antiche, che hanno un pezzo di storia da raccontare, sono quelle che portiamo nel cuore. In tutte le città c’è almeno un cinema a cui sono legati i ricordi dell’infanzia, delle prime uscite, dei fine settimana e dei grandi film.

L’Italia è forse una delle mete più importanti per gli appassionati del cinema, ma anche altre città in Europa e nel mondo hanno la loro collezione di sale straordinarie che meritano una visita. Molti non immaginano quanto sia particolare e bello vedere un cinema mentre si visita una città straniera, ci si rende conto della valenza del cinema, dell’architettura e del design del posto.

I cinema più belli al mondo

Uno dei cinema più belli al mondo è sicuramente quello che si trova in Olanda, fa parte del circuito Pathé, uno dei più importanti. Il nome è Tuschinski Theater, è in pieno centro ad Amsterdam, ed è dedicato ad un uomo ebraico emigrato nei Paesi Bassi, morto in un campo di concentramento. Il cinema è stato realizzato dall’architetto Heuman Louis de Jong ed è completamente in art deco. Il cinema è composto da sei sale, è molto grande e restaurato nel 2022.

Un altro cinema di grande bellezza è il Grand Rex che ha la sala più grande di tutta Europa che può ospitare fino a 2800 spettatori. Questo è stato ideato e progettato da Auguste Bluysen nel 1981 ed è tra i monumenti più belli a livello nazionale di tutta la Francia. Ci sono tantissime sale, sviluppate su molteplici piani, la struttura è autentica e particolare nel cuore di Parigi. Durante la Seconda Guerra Mondiale il cinema fu preso dai tedeschi e rappresenta quindi un vero pezzo di storia per la nazione.

Una vera istituzione a Londra è l’Electric Cinema che si trova a Portobello Road a Notting Hill. È tra i più antichi di tutto il paese. Si trova in uno dei luoghi più belli della città, aperto nel 1910 ospita una sala cinematografica in stile edoardiano. Fu bombardato durante la prima Guerra Mondiale e poi è stato riabilitato ma ha chiuso nel 1993 per tornare in tutto il suo splendore nel 2001.

Il cinema più bello d’Italia si trova a Milano. Stranamente nonostante l’importanza del cinema per il Paese le sale sono molto semplici, anche quelle più antiche non brillano certo per particolarità ma l’Arcadia di Melzo è sicuramente uno dei più speciali. Un multiplex che all’esterno sembra una chiesa, con una serie di arcate. All’interno invece sembra un’astronave, assolutamente imperdibile. Appena varcata la soglia c’è un t-rex gigantesco e per ogni proiezione viene organizzata una piccola mostra in stile cinefilo, da non perdere.

Un altro cinema notevole è il Paramount Theatre di Oakland, Stati Uniti. Totalmente realizzato in stile art deco e progettato dall’architetto Timothy L. Pflueger, restaurato negli anni Settanta e dichiarato monumento nazionale di interesse storico. Oggi non è solo un cinema ma anche un teatro dove è possibile vedere spettacoli, concerti e molto altro.

Se visitate una città, non lasciatevi scappare l’opportunità di visionare un cinema del posto, sicuramente sarà qualcosa che vi cambierà la prospettiva del luogo.