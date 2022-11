Portare il bagaglio a mano a bordo dei voli di EasyJet: tutte le regole da conoscere. Le informazioni utili.

Come molti di voi sapranno, da oltre un anno, la compagnia aerea low cost EasyJet ha cambiato la sua politica sul bagaglio a mano.

Come già fatto da altre compagnie aeree low cost, anche EasyJet ha introdotto il pagamento di un supplemento per il bagaglio a mano “grande” o trolley (piccolo). A bordo, si può portare gratuitamente in cabina solo una borsa piccola, da riporre sotto il sedile di fronte al passeggero.

Il trolley piccolo può essere portato in cabina pagando un servizio aggiuntivo. Facciamo un ripasso delle regole di EasyJet. Ecco tutto quello che bisogna sapere

Come avevano già fatto Ryanair e Wizz Air, che nel 2018 avevano introdotto il pagamento di un supplemento per portare in cabina il trolley o bagaglio a mano grande, da febbraio 2021 anche EasyJet aveva rinnovato la sua politica sul bagaglio a mano. Non più il bagaglio a mano grande o trolley gratuitamente in cabina ma solo una borsa piccola.

Politica che poi era stata aggiornata, consentendo di portare il trolley in cabina a chi avesse acquistato un biglietto aereo con supplemento. A tariffa maggiorata rispetto a quella standard.

Bagaglio a mano piccolo. Sui voli EasyJet è consentito portare in cabina gratuitamente un solo bagaglio a mano piccolo che corrisponde a una borsa o zaino di dimensioni massime di 45x36x20 cm, con ruote e maniglie incluse. Il peso massimo consentito è di 15 kg. Questo bagaglio va collocato sotto il sedile davanti al passeggero.

Bagaglio a mano grande. Si tratta del baglio di dimensioni massime di 56x45x25 cm, ruote o maniglie incluse, di solito è il trolley “piccolo” (ma può essere anche un borsone o uno zaino grande). Deve avere un peso massimo di 15 kg e deve poter entrare nella cappelliera. Da febbraio 2021 il suo trasporto in cabina non è più gratuito ed è consentito solo a queste condizioni: acquisto di un posto Up Front o Extra Legroom oppure prenotazione di un bagaglio a mano grande da aggiungere a quello piccolo, pagando un costo aggiuntivo, tramite app EasyJet. In questi casi è previsto anche il servizio di Speedy Boarding.

Inoltre, possono portare il bagaglio a mano grande in cabina anche i titolari della carta easyJet Plus e i clienti che hanno prenotato una tariffa FLEXI.

Comunque, ogni persona potrà portare in cabina sui voli EasyJet un numero massimo di 2 bagagli a mano: uno piccolo per tutti e uno grande per i clienti che ne hanno diritto, in quanto il bagaglio grande è incluso nel posto, nella tariffa, nell’abbonamento oppure hanno pagato per aggiungerlo alla prenotazione.

