Natale 2022: che giorno della settimana sarà il 25 dicembre?

Siete tra coloro che cercano ogni giorno utile per partire? Allora è importante sapere che giorno della settimana sarà Natale?

Si sta avvicinando il periodo di Natale 2022 e nell’aria, sebbene le temperature in molte zone d’Italia siano ben al di sopra della media, si sente già un po’ di spirito di festa. A ben pensarci però, sappiamo che giorno della settimana sarà il 25 dicembre?

Insomma, è un momento utile per un bel ponte lungo grazie anche alla Vigilia e Santo Stefano o non abbiamo il tempo materiale per fare la valigia che già dobbiamo tornare a casa?

Quando è Natale nel 2022?

Non ci sono buonissime notizie per chi sperava di partire e stare via un’intera settimana. Questa volta il giorno della settimana in cui cade Natale 2022 è domenica.

I giorni rossi sul calendario cadono quindi sabato 24, domenica 25 e lunedì 26 dicembre. Non sono dei giorni della settimana proprio utilissimi per partire per le vacanze. Se Natale fosse stato di giovedì allora sì che si poteva partire!

Quando è il prossimo ponte?

Per partire e godersi qualche giorno in più di festa bisognerà quindi aspettare il prossimo ponte che cade in concomitanza della Befana, il 6 Gennaio 2023 visto che sarà di venerdì. In questo caso un bel weekend lungo prima di tornare in ufficio o a scuola non ve lo può togliere proprio nessuno!

Se volete scoprire poi il calendario completo di tutte le prossime feste e ponti per il 2023 basta cliccare qui.

Il 25 dicembre 2022 sarà quindi un giorno della settimana già di per sé festivo, la domenica. Tuttavia, bisogna dirlo, la meraviglia che questa giornata porta con sé non è paragonabile certo e nessun’altra domenica. E alla fine se vogliamo andare in vacanza possiamo tranquillamente preparare le valige in concomitanza della Befana! Non possiamo proprio lamentarci alla fine!