La crociera di Babbo Natale: un’esperienza di pura magia

Natale non è poi così lontano e sono già tante le attività che vengono organizzate in occasione delle festività natalizie. Una su tutte, la crociera di Babbo Natale, un’esperienza da non perdere.

Sicuramente un’esperienza insolita ma spettacolare che permetterà ai passeggeri di viaggiare su una barca d’epoca sul Lago Maggiore per il divertimento di tutta la famiglia, non solo i bambini.

Il piroscafo partirà da Stresa e arriverà sul lago, in un golfo di grande bellezza, tra Isola Bella, Isola Pescatori e Isola Madre.

La crociera di Natale

In questo modo sarà possibile visitare i giardini dell’Isola Bella che sono di grande bellezza, incantevoli con stile barocco e tantissime specie differenti, il palazzo Borromeo, una delle strutture nobili meglio conservate. Sarà poi possibile visitare l’Isola Madre, la più grande di tutte, con un’atmosfera dove il tempo sembra essersi fermato e poi l’Isola dei Pescatori che è molto piccola, dal nome Malghera, dove vivono circa 50 persone. Sicuramente molto caratteristica.

Il viaggio avverrà a base dell’imbarcazione a vapore Piemonte che risale al 1904, un vero gioiello con interni in legno, scale antiche e arredi dell’epoca. La crociera di Babbo Natale parte proprio da Stresa che è la città del Natale, infatti già da oltre un mese prima tutta la città si tinge a festa. Villa Pallavicino è uno dei punti più belli dove già dal 19 novembre si fa festa, con Babbo Natale, principesse Disney e addirittura uno show di Natale che viene fatto ogni giorno.

All’interno del Centro Congressi di Stresa ci sarà invece il Palazzo dei Giochi sotto l’Albero, perfetto per i bambini e non mancheranno le bancarelle e i luna park. Ci sarà quindi da divertirsi sia per coloro che hanno bambini piccoli ma anche per chi è in gruppo e ama il Natale poiché tutto sarà a tema. Scopri anche tutti gli addobbi di Natale più belli per i viaggiatori.

La crociera di Babbo Natale si svolge dal 3 al 10 dicembre con partenze in diversi orari, dalle 16 alle 19. Quelle serali sono le più belle per l’illuminazione magica di tutta la zona. Il biglietto ha un costo intero di 25 euro, per i bambini 17 euro. A bordo è garantita animazione e ovviamente tutto a tema Natale. I piccoli potranno incontrare proprio Babbo Natale e chiedere i loro doni preferiti. La crociera è molto suggestiva per questo si prevede grande affluenza, occorre prenotare in anticipo.

Questa è una delle esperienze più belle che sarà possibile fare durante il periodo natalizio, vale sicuramente la pena aderire.