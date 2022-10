Quando si fa l’albero di Natale in Italia? Le tradizioni

Le festività natalizie sono piene di tradizioni. Quando si fa l’albero di Natale in Italia?

Il periodo di Natale, come vi abbiamo già raccontato, è un lungo mese (ma per qualcuno anche di più) fatto di festeggiamenti, luci colorate, cioccolato, cannella e doni. A rendere speciale l’atmosfera natalizia è sicuramente la presenza dell’albero decorato a festa con le luminarie, le palline e le decorazioni.

Ma proprio sulla creazione di quest’ultimo ci sono delle perplessità. Quando si fa l’albero di Natale in Italia? Quali sono le tradizioni e le relative date da rispettare?

Albero di Natale, quando si fa in Italia secondo la tradizione?

La premessa è d’obbligo. Alla fine ognuno fa l’albero natalizio in Italia quando vuole! Se vi sentite di metterlo su già da ora, qual è il problema? Nessuno. Questa particolare decorazione, infatti crea atmosfera e rende più calda ogni tipologia di stanza in cui è inserito!

Se volete però rispettare le tradizioni e vi state chiedendo quando si decora l’albero di Natale in Italia, la risposta è una: l’8 dicembre, giorno dell’Immacolata concezione. È consuetudine infatti in questo giorno di festa di riunirsi a casa con i parenti, gli amici e chi si preferisce e realizzare l’albero di Natale insieme.

Le regioni in cui l’albero di Natale non si fa l’8 dicembre

Attenzione però perché non è per tutti così. Chi infatti celebra il 25 dicembre legandosi con la tradizione delle celebrazioni del solstizio di inverno, aspetta di solito il 20 per decorare l’albero di Natale, calandosi così nell’atmosfera solo pochi giorni prima del 25 dicembre. C’è anche chi lo fa prima, come a Milano dove è usanza decorare l’albero il 7 dicembre in occasione della festività di Sant’Ambrogio. A Bari invece si fa il 6, quando si celebra San Nicola che, un tempo, era il corrispettivo nostrano di Babbo Natale!

E voi? Quando lo decorate?

Insomma, alla fine in Italia lo spirito regionale è sempre molto forte. Quindi ogni area ha la sua usanza e la sua tradizione in merito al quando si fa l’albero di Natale! Alla fine, possiamo essere onesti? L’importante è che queste festività si celebrino all’insegna della salute, dell’amore e del benessere.