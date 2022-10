Un ristorante che sparisce ogni notte: non puoi perdertelo

Esiste un ristorante che sparisce ogni notte, si tratta di un luogo unico dove bisogna andare assolutamente almeno una volta nella vita.

La ristorazione negli ultimi anni continua ad avanzare proposte sempre più particolari, negli ultimi anni poi sono aumentati gli stellati, le nuove cucine fusion ma questa idea sicuramente è vincente e mai vista prima.

Il ristorante è infatti itinerante, cambia ogni giorno luogo e posizione. Viene allestito la mattina e smantellato la sera e cambia non solo città ma addirittura paese, arrivando anche in Italia.

Il ristorante itinerante unico al mondo

Oggi è una cena tra i vigneti, domani in fattoria, insomma serate uniche e spettacolari dove vivere ogni giorno un’esperienza vera e propria. Si può trattare un giorno di un luogo di lusso, il giorno dopo di un’esperienza più wild, ma tutte sono assolutamente uniche.

Il ristorante itinerante non è nuovo, è dal 1999 che organizza eventi con grande successo, grazie alla collaborazione di chef e produttori da ogni parte del mondo. Un format molto vincente quello di Outstanding in the Field che ogni volta ha portato in tavola qualcosa di diverso. Un solo grande tavolo, tutti insieme, con prodotti genuini e soprattutto la possibilità di gustare i prodotti direttamente dal produttore quindi un pastore, un contadino, in riva al mare.

Per la prima volta l’iniziativa è partita proprio nella fattoria dell’ideatore, Jim Denevan, che voleva creare una connessione speciale tra commensali e terra, donando maggiore attenzione a quello che è il percorso che porta alla produzione del cibo.

Da quel momento ha iniziato a girare per gli Stati Uniti e poi a cambiare addirittura nazione, passando per ben sedici paesi differenti, tra cui anche l’Italia. Una volta la spiaggia, un’altra la città, un’altra un ponte. Ovviamente anche il prezzo può variare, tutto dipende dal menu, dalla sede, dallo chef che cucina. In media comunque sono richiesti circa 300 euro a persona ma tutto il ricavato viene suddiviso tra programmi e organizzazioni a sostegno di agricoltura, allevamento, alimentazione, istruzione. Scoprite anche qual è il ristorante più costoso e spettacolare al mondo.

Ogni volta quindi cambia il ristorante e anche il personale che serve all’evento, si tratta di una cucina itinerante in cui il format e l’organizzazione sono gli stessi ma tutto il resto è in continuo mutamento ed è questo sicuramente che rende non solo molto funzionale ma anche pregiata l’esperienza. Coinvolgendo i diretti interessati a livello territoriale si ha modo, di volta in volta, di sostenere i programmi di territori variegati e sempre differenti con grande attenzione.