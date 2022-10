Le 3 buone ragioni per partire subito per il Portogallo

Il Portogallo è una delle mete più belle d’Europa, da visitare il prima possibile. Scopriamo le 3 ragioni per cui dovete organizzare subito un viaggio nel Paese.

Tra meravigliose spiagge, onde altissime, cucina tipica ottima e a basso costo, prezzi low cost a portata di tutti, colori scintillanti ovunque e bellezze storiche sono un mix perfetto per scegliere di visitare un Paese. Il Portogallo ha veramente tanto da offrire ai visitatori ed è sempre a ottimo prezzo, fattore che chiaramente fa la differenza.

Bellezze naturali, paesaggistiche ma anche tantissime attività ed eventi, un popolo accogliente e caloroso e una marea di luoghi incredibili da vedere.

Alla scoperta del Portogallo

Il primo motivo per cui non potete perdere un viaggio in Portogallo è la sua cucina, ci sono tantissimi piatti del posto che vale la pena provare come lo stufato di maiale con le vongole, il pesce in generale tutto freschissimo, i piatti a base di baccalà uno dei simboli per eccellenza del Portogallo ma anche i suoi dolci straordinari, uno su tutti il Pasteis de Belem. Si tratta di un piccolo dolce dalla forma circolare, come se fosse una scodellina, ripiena di morbida crema. Una vera delizia per il palato.

Anche lo stufato con frutti di mare è molto particolare ma un vero cult della cucina locale è la famosissima Francesinha: un toast con salsiccia che viene ricoperto di formaggio fuso e salsa al pomodoro. Tra i dolci da provare in generale in generale tutta la cucina locale che è veramente superba, magari accompagnata da un ottimo porto. Il Portogallo infatti è un importante produttore di vini, in particolare il Porto.

Il secondo motivo per cui non potete non visitare il Portogallo è sicuramente la sua architettura, così moderna e decadente al tempo stesso con un mix perfetto di stili da quello gotico a quello rinascimentale, con opere moderne e particolari ma anche con i bellissimi azulejos, le piastrelle che si trovano persino nella stazione di Porto. Sono un po’ il simbolo del Paese e insieme alle strutture architettoniche e ai colori particolari, conferiscono quel tocco di unicità che avrete modo di vedere solo in Portogallo.

Il terzo punto è chiaramente il mare. Le spiagge portoghesi sono straordinarie, acque limpide e onde alte se amate fare surf. In particolare l’Algarve e la sua costa nel tratto vicino Albufeira offrono degli scenari che sono senza dubbio i più belli in assoluto di tutta la costa. L’acqua può essere fredda ma ne vale la pena perché ci sono grotte e insenature da visitare, molte delle quali generate proprio dalla natura. Gli sport acquatici inoltre qui sono perfetti, con varianti pensate per tutti, anche i meno esperti.

Non resta che fare il biglietto e partire subito alla scoperta di una delle mete più iconiche di tutta Europa e sicuramente la destinazione perfetta in qualunque momento dell’anno. Inoltre è importante considerare che il Portogallo non è solo Lisbona, ci sono città stupende come Porto, Aveiro e molte altre che sono vere cartoline con luoghi stupendi e poco conosciuti da vedere.