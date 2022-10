L’esperienza migliore per Halloween che potete fare in gruppo

Volete passare una notte di Halloween straordinaria? Allora non potete perdere quest’esperienza: trascorrere una serata all’interno della famosa caserma dei pompieri dei Ghostbusters. Un’occasione imperdibile per tutti gli amanti del genere.

Cosa fare ad Halloween? Ovviamente Dolcetto o Scherzetto è sicuramente perfetto ma se avete in mente una notte un po’ bizzarra e fuori dall’ordinaria allora c’è una destinazione da sogno.

Tra le esperienze da sogno infatti c’è un’avventura unica che vi permetterà di dormire all’interno di una caserma dei pompieri infestata dai fantasmi, quella dei Ghostbusters.

Dormire nella caserma di Ghostbusters

Quando il film Ghostbusters arrivò nelle sale era il 1984, per la prima volta facevano il loro ingresso Peter, Raymond, Egon e Winston tutti appassionati di paranormale. Erano i quattro Ghostbusters, protagonisti di uno dei film più amati di tutti i tempi.

Nel periodo di Halloween non c’è niente di meglio che vivere un’esperienza da sogno potendo proprio entrare nel film e quindi dormendo all’interno di quella che fu la vera caserma di Ghostbusters. Vacasa insieme alla Sony Pictures hanno deciso, per l’occasione, di rendere disponibile ai turisti proprio questa caserma.

Un gruppo di viaggiatori avrà la possibilità di dormire all’interno e di vedere il quartier generale degli acchiappa fantasmi. La caserma si trova a Portland, nella città più grande dell’Oregon. Qui è possibile trascorrere fino a tre notti in un alloggio che replica alla perfezione ogni dettaglio. Un’esperienza veramente incredibile dove ci sarà da divertirsi.

La caserma risale al 1800 ed è un edificio strutturato con due camere da letto, un bagno, una cucina e degli ambienti da condividere. Ci sono tanti rimandi al film, con tanto di sistema per il contenimento dei fantasmi. Trappole, un misuratore PKE e persino le tute con la Cadillac riprodotta del 1959.

L’esperienza si può prenotare direttamente su Vacasa per le notti dal 28 al 31 ottobre per trascorrere quest’esperienza da sogno. Le prenotazioni saranno aperte a partire dal giorno 21 ottobre ore 10. Per tutte le informazioni dettagliate è possibile visitare il sito internet ufficiale di Vacasa dove ci sono anche le specifiche di tutti i prodotti inclusi come snack e bevande che sono gratuiti per gli ospiti. Se invece volete qualche idea in giro per l’Italia, qui ci sono le migliori mete da poter visitare per la notte di Halloween.

Il costo non è particolarmente elevato e per chi aveva in mente un viaggio per Halloween sicuramente quest’idea batterà tutte le altre. Il costo si può dividere in gruppo poiché c’è possibilità di dormire e condividere le stanze all’interno e quindi di avere ad uso privato anche tutti gli ambienti condivisi, per la notte più horror dell’anno.