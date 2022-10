Ecco dove trovare i I mercatini di Natale 2022 low cost: i più belli da vedere. Tutte le informazioni utili.

Si avvicina il Natale, anche se mancano ancora più di due mesi, è arrivato il momento di pensare ai tradizionali mercatini, che aprono alla fine di novembre.

Le città si stanno già preparando per accogliere stand, casette in legno e bancarelle dove offrire ai visitatori prodotti golosi, addobbi, giocattoli, artigianato e tante idee regalo.

Visitare i mercatini natalizi è un’esperienza magica, piena di meraviglia, per grandi e piccini. Un’esperienza da non perdere.

Alle volte può essere un po’ costoso visitare un famoso mercatino di Natale, tra spese del viaggio, di alloggio e costi dei prodotti offerti. Niente panico, però, in Italia e anche in Europa trovate tanti mercatini low cost. Dovete solo scegliere il vostro preferito. Di seguito vi segnaliamo quelli più belli ed economici.

I mercatini di Natale 2022 low cost: i più belli da vedere

Per non rinunciare alla magica esperienza dei mercatini di Natale, ecco quelli bellissimi e low cost da visitare in Italia e in Europa. Per viaggi da sogno, con la persona amata o con tutta la famiglia. Ecco dove andare.

Levico Terme (Trento). È uno dei mercatini più belli ed economici d’Italia. Raggiungere Levico Terme, in Trentino, è abbastanza facile ed economico. Anche il soggiorno in questa bella cittadina di montagna non è troppo caro, meno costoso che nelle altre mete top della regione. Il mercatino di Natale, poi, è allestito in una cornice stupenda, il Parco secolare degli Asburgo, da cui prende il nome di mercatino asburgico. Da visitare anche l’incantevole Lago di Levico. Apertura: dal 19 novembre 2022 al 6 gennaio 2023.

Perugia. Non siamo sulle Alpi, ma Perugia è una città bellissima da visitare anche nel periodo natalizio, con il suo affascinante centro storico medievale addobbato a festa. Qui il mercatino di Natale viene allestito al coperto, all’interno della Rocca Paolina, ed è un mercatino sotterraneo. Dunque, unico e suggestivo da visitare. Qui troverete tanti prodotti dell’artigianato locale e attività per bambini. Apertura: dall’8 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023.

Arezzo. Un’altra bella città del Centro Italia, con un centro storico ricco di monumenti storici. Per Natale Arezzo si trasforma in un caratteristico villaggio natalizio, con tante attrazioni da parco tematico. In un’atmosfera da favola, tra casette in legno e baite, incontrerete Babbo Natale, passeggerete tra abeti e luci scintillanti e gusterete i piatti e le birre tipici del Tirolo. Tra gli espositori saranno presenti artigiani da tutta Europa. Apertura: dal 19 novembre 26 dicembre 2022.

Rovereto (Trento). Ancora un mercatino del Trentino, con le tipiche atmosfere di montagna. Quello di Rovereto è un mercatino pittoresco e low cost, dove trovare tanti prodotti da tutto il mondo. Accanto alle tipicità locali, infatti, saranno presenti anche espositori e artigiani provenienti dall’estero per il Natale dei Popoli. Da non perdere gli spettacoli, con musica dal vivo e cori. Apertura: dal 25 novembre 2022 al 6 gennaio 2023.

Budapest (Ungheria). Quello di Budapest è uno dei mercatini di Natale più affascinanti ed economici di tutta Europa. Raggiungere la capitale d’Ungheria con un volo low cost è facile e anche il soggiorno non è troppo costoso. In città vengono allestiti tanti diversi mercatini, il principale e più bello è sicuramente quello di Piazza Vörösmarty, dove troverete tanti prodotti tipici, tra artigianato locale e golosa gastronomia. Apertura: dal 18 novembre al 1° gennaio 2023.

Lubiana (Slovenia). Non troppo lontano dall’Italia e facile da raggiungere con i voli low cost, i mercatini natalizi di Lubiana hanno un fascino unico, tra i mille riflessi delle luci natalizie che si specchiano sulle acque del fiume Ljubljanica. Qui trovate prodotti di artigianato, locali tipici e anche tanto divertimento. Apertura: dal 25 novembre al 2 gennaio 2023.

Cracovia (Polonia). Infine, la Polonia, meta notoriamente low cost e ben collegata via aerea al resto d’Europa. Cracovia è la città dove andare, con il suo magnifico centro storico Patrimonio Unesco e i ristoranti e locali tipici che offrono una cucina varia e gustosa. Il Il mercatino natalizio è allestito a Rynek Glowny, la medievale Piazza del Mercato, dove si erge la spettacolare Basilica di Santa Maria. Apertura: dal 25 novembre al 1° gennaio 2023.

Infine, vi ricordiamo anche le date di apertura dei principali mercatini di Natale 2022 in Italia e in Europa.