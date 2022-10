In vacanza a novembre spendendo pochissimo: le 3 mete perfette

Voglia di una vacanza a novembre? Ci sono tantissime mete perfette per questa stagione, non solo per le bellezze paesaggistiche e le attività ma anche per il costo contenuto. Scopriamo le 3 mete low cost, perfette se siete a caccia di risparmio.

Il mese di novembre è ottimale per i viaggi perché le tariffe sono particolarmente vantaggiose, siamo infatti in una stagione che non è molto gettonata però veramente unica nel suo genere in quanto non solo si può apprezzare ancora la bellezza autunnale del paesaggio che cambia ma anche risparmiare.

Sono tante infatti le offerte per il periodo che precede dicembre, di alta stagione. A novembre però le città sono già in tema natalizio quindi è possibile visitare molti punti di interesse, risparmiando notevolmente rispetto al mese seguente.

Le 3 mete per una vacanza a novembre

Ovviamente tutta l’Europa è bellissima a novembre ma trattandosi di bassa stagione l’ideale è visitare quelle mete che normalmente sono proibitive a causa di tariffe troppo elevate, clima non proprio mite e difficoltà logistiche. Scopriamo quindi quelle che sono le tre mete per l’eccellenza che offrono il miglior risparmio per il mese di novembre.

Strasburgo

Una meta perfetta per il mese di novembre è senza dubbio Strasburgo, la città, una delle più belle di tutta la Francia e capitale dell’Alsazia è una vera cartolina. Il suo centro storico è stato dichiarato Patrimonio dall’UNESCO perché si può veramente restare senza fiato. Si può fare un giro in tram o in bici ma si visita tranquillamente anche a piedi.

Tra gli elementi più belli ci sono la Cattedrale di Notre Dame con l’orologio astronomico, la Petite France, Place de la République, il quartiere con le istituzioni europee e anche le birrerie e i tipici ristoranti locali che sono straordinariamente deliziosi. Dall’Italia si può arrivare in treno, direttamente in centro, oppure in aereo. I prezzi in questo periodo sono molto vantaggiosi e la città è più bella che mai, quindi ne vale assolutamente la pena.

Vienna

Anche Vienna è una meta ideale, troppo fredda d’inverno, è speciale in questo periodo soprattutto per chi non resiste alle temperature troppo gelide. La città, collegata ottimamente con molti voli low cost dall’Italia, offre giardini, eventi, musei e palazzi di grande bellezza. La città più grande di tutta l’Austria è anche tra le più vivibili al mondo. Solitamente non è una meta molto economica per questo è ottimale in questo periodo dell’anno quando i prezzi sono nettamente al di sotto della media stagionale.

Da non perdere le residenze aristocratiche e le chiese barocche, gli edifici moderni e i tipici caffè che sono praticamente un incanto. Da vedere il duomo di Santo Stefano, la Hofburg che è tra i più grandi palazzi imperiali del mondo, il quartiere dei musei, il Naschmarkt ovvero un mercato dove si incontrano gusti e specialità di ogni tipo, un concerto delle orchestre tra le migliori al mondo e le terme.

Dublino

La terza tappa ideale per novembre è Dublino. Una città variopinta e particolare, di grande fascino dove ci sono tantissimi giovani da ogni parte del mondo. Un po’ differente rispetto alle altre mete europee è sicuramente gestibile a novembre grazie ad un clima migliore rispetto all’inverno e soprattutto a costi che sono sotto la media stagionale. Il centro storico è molto pittoresco, famoso in particolare per i tantissimi pub e i fiumi di birra. Dublino è molto famosa anche per la musica, i giardini, le case georgiane che si trovano in giro per la città.

Si gira tranquillamente a piedi quindi basta anche un fine settimana, l’attrazione principale è la Guinness Storehouse, la fabbrica di birra locale. Da vedere assolutamente anche il Trinity College, università più antica di tutto il paese dove si trova la Old Library, una biblioteca con oltre 200 mila volumi tra cui Book of Kells, un manoscritto miniato. Per una birra doverosa la tappa al Temple Bar, vero cuore della città. Le due chiese principali sono la Christ Church Cathedral e la St. Patrick Cathedral e sono ubicate proprio nel cuore della città.

Queste tre mete sono nettamente più economiche del solito in questo periodo e altrettanto belle da visitare, si può risparmiare fino alla metà dei costi nel mese di novembre, quindi meglio approfittarne subito.