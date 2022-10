A caccia di vip: questi sono i 5 viaggi da fare se vuoi incontrare gente famosa

Sei un appassionato di vip watching? Ti indichiamo allora cinque viaggi da fare assolutamente se vuoi vedere star famose e vip in giro per il mondo.

C’è chi viaggia per passione, chi per lavoro e anche chi desidera coniugare attività affini come la possibilità di poter incontrare dal vivo personaggi famosi. Questo non è impossibile e in realtà non bisogna nemmeno allontanarsi per forza dall’Italia per farlo.

Vediamo le mete perfette dove incontrare persone famose e anche quelle migliori per un bel viaggio.

Le 5 mete per incontrate vip famosi

La prima città dove poter incontrare sicuramente personaggi famosi di calibro internazionale è New York. Un viaggio splendido da fare almeno una volta nella vita. I divi sono tutti qui anche perché molti di loro hanno una casa nel cuore della città come Leonardo di Caprio, Sarah Jessica Parker, Anne Hathaway, Michael Douglas e Catherine Zeta Jones, Lady Gaga.

Insomma ovviamente c’è ampia scelta ma dove incontrarli? Sicuramente per strada potrebbe capitarvi di trovare Jennifer Lopez al parco ma in particolare ci sono degli itinerari adatti e sono il Greenwich Village dove si ritrovano molti artisti, Brooklyn dove ci sono tante celebrità e ristoranti frequentati da vip. Se invece volete un posto “preciso” dove andare sicuramente immancabile Cipriano, storico locale italiano frequentato dagli attori più famosi al mondo.

Un’altra meta che non è possibile perdere se si è a caccia di vip è ovviamente Hollywood, quale luogo migliore se non la patria del cinema internazionale per vedere dal vivo attori di ogni tipo. Tra gli indirizzi da non perdere ci sono gli hotel di lusso come lo Chateau Marmont che è molto famoso e dove solitamente alloggiano i vip. Tra i locali di tendenza c’è Teddy’s, particolarmente amato dalle star oppure l’hotel Sunset Marquis dove soggiornano Madonna ed Elton John e in generale l’area di Rodeo Drive dove tra gioiellerie e negozi d’alta moda avrete modo di incontrare molti vip.

Per incontrare invece personaggi famosi in Italia c’è Milano che sicuramente è la più popolare tra i vip di tutto il mondo quindi è possibile incontrare personaggi italiani ma anche stranieri come Lady Gaga o Shakira. In questo caso, le star alloggiano sempre al Park Hyatt Hotel o a La Gare Hotel dove sono state avvistate le star di Grey’s Anatomy.

Anche Roma è la città perfetta, la mecca del cinema italiano brulica di vip di ogni tipo che è possibile incontrare per strada tranquillamente soprattutto nelle aree più chic della città. Da non perdere l’Hotel Hassler che è molto famoso e scelto da vip del calibro dei Beckham o il Parco dei Principi che è amato da Michael Bublè. Anche Venezia è un luogo in cui incontrare vip soprattutto nel periodo dell’anno in cui si tiene la mostra del cinema che attira personalità di spicco da ogni dove e permette quindi di fare incontri molto particolari anche semplicemente passeggiando per la città.

Se siete a caccia di vip, oltre alle cinque mete citate per eccellenza c’è anche Portofino, Ibiza e anche la Puglia.