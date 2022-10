Per viaggiare tranquillo in Europa devi farla: qual è la migliore assicurazione e quanto costa

In un contesto di grandi cambiamenti l’assicurazione per il viaggio non è più qualcosa di utile solo a chi varca i confini e pensa di andare lontano ma può essere determinante anche per un viaggio in Europa. Ecco come scegliere e qual è la migliore.

Non solo il covid ma anche gli imprevisti che sono sempre dietro l’angolo, possono purtroppo compromettere una vacanza. Basti pensare ai cambiamenti climatici in atto, al caos degli aeroporti dell’estate e a tutti i problemi che ogni giorno si verificano.

Prima viaggiare in Europa non richiedeva necessariamente l’assicurazione ma oggi purtroppo è diverso perché le circostanze sono cambiate.

L’assicurazione per i viaggi in Europa

La cosa sostanziale per l’assicurazione viaggio in Europa è quello che include, quindi quali inconvenienti ti permette di poter affrontare, dai problemi di salute alla perdita del bagaglio, alla cancellazione del volo o allo spostamento. Ci sono infatti polizze molto diverse, c’è chi assicura il profilo medico solo per problemi molto gravi e chi invece assicura un po’ per tutto, quindi bisogna prestare attenzione.

Come funziona per l’assistenza sanitaria? Di base viaggiando in un paese europeo non si ha bisogno di grosse coperture mediche perché con la tessera sanitaria TEAM è possibile essere tranquilli, si viene curati in qualunque paese senza spese aggiuntive. Il discorso cambia se ad esempio si devono effettuare rientri immediati, se si ha il covid, se si ha bisogno di cure particolari, in quel caso è meglio avere un’assicurazione. Conviene quindi scegliere una polizza che abbia incluso: rimpatrio sanitario, rimpatrio della salma (sembra terribile ma è meglio che sia sempre presente), farmaci, assistenza sanitaria, trasporto, medicazioni e interventi.

Per quanto riguarda il bagaglio invece, è vero la compagnia si farà carico delle spese ma questo vuol dire perdita di tempo e anche problemi perché se si viaggia per un fine settimana breve ovviamente non ci saranno proprio le tempistiche per poter risolvere tutto rapidamente. Per questo può essere molto utile avere un’assicurazione in caso di furto o smarrimento del bagaglio. Si può puntare a una clausola che abbia la possibilità di rimborso immediato perché è quella più conveniente ed utile.

Un altro importante dettaglio riguarda l’annullamento del viaggio. Oggi può capitare, per varie ed eventuali, di non poter partire ma le compagnie coprono solo in alcuni casi. Quindi nella maggior parte il biglietto viene perso. Non sono coperti casistiche comuni ma solo gravi lutti, gravi malattie e condizioni estreme. Per questo è utile stipulare una polizza di viaggio che permetta di essere coperti per vari motivi di annullamento quindi anche malattie meno gravi, imprevisti e problemi familiari.

Molte compagnie aree offrono direttamente al momento dell’acquisto del biglietto un’assicurazione che può riguardare solo il volo o il viaggio intero, quindi bisogna fare attenzione. L’ideale però è stipularla a parte. Tra le migliori ci sono EuropAssistance, Axa, Allianz, Columbus. È anche possibile scegliere una polizza unica per quel viaggio oppure annuale per chi viaggia abitualmente. Scopri anche l’assicurazione temporanea online.

Tutto quello che abbiamo citato è sempre incluso in queste assicurazioni quindi si può fare un preventivo personalizzato in base alla meta e alla propria età.