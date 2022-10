Esiste una Spa sottosopra e non puoi immaginare com’è dall’interno

Per una vacanza all’insegna del relax e del benessere non c’è niente di meglio che un bel fine settimana in una spa, soprattutto se questa è così speciale. Scopriamo dove si trova la spa sottosopra unica al mondo.

Una spa molto particolare e soprattutto tutta italiana, si trova letteralmente sottosopra ed ha un’architettura quanto mai particolare che è stata realizzata dallo studio noa* network of architecture per un nuovo modo di intendere il benessere.

La spa è un paradiso, non solo per la vista perché offre un’esperienza molto suggestiva al cliente finale ma è anche particolare per tutti i trattamenti che è possibile fare all’interno per una coccola molto gradevole.

La spa sottosopra è italiana

La spa sottosopra è letteralmente sospesa sulla Valdaora, si trova in Trentino Alto Adige ed è la spa più particolare al mondo. Il nome ufficiale è Heaven & Hell anche se ovviamente è conosciuta da tutti come la spa sottosopra. Una piattaforma panoramica dell’Alpine Panorama Hotel Hubertu che è un centro benessere a 360° in grado di ribaltare qualunque orizzonte.

Straordinaria e bellissima è stata inaugurata a giugno quindi è un’assoluta novità e fa parte dell’Hotel Hubertus che era già diventato famoso per la sua piscina infinity con vista panoramica, un’attrazione da non perdere per la Val Valdaora. La spa ovviamente è un ulteriore bonus che si aggiudica la struttura e che permette così di implementare i servizi già eccellenti previsti per i clienti.

La struttura infatti sembra letteralmente essere sospesa nell’aria, quindi è molto suggestiva, ed è riprodotta praticamente a testa in giù. Ovviamente è sorretta da una costruzione in acciaio perfettamente sicura con l’ingresso che accompagna il visitatore direttamente all’interno della sala relax dove c’è una bellissima vasca idromassaggio panoramica. Scendendo le scale si arriva in un’area con diverse sane, la vasca idromassaggio e l’ice room. Quindi è strutturata proprio con un’area paradiso e con un’area inferno quindi anche questo gioco è molto particolare e indica un po’ i tipi di trattamenti che si possono fare.

La differenza in termini di altezza è di 15 metri quindi particolarmente notevole ed è sorretta da due pilastri. La spa sottosopra si raggiunge da una passerella che è sospesa e permette di collegare la struttura nuova con quella precedente. Ci sono varie soluzioni di benessere quindi ogni tipo di trattamento possibile.

Perché però è sottosopra? Lukas Rungger, architetto del progetto, ha spiegato che l’obiettivo era offrire un cambio di prospettiva proprio perché tendenzialmente le spa poi finiscono con l’essere tutte uguali invece in questo modo in base al tipo di trattamento che si svolge, che si tratti di un’area relax, una piscina o un massaggio il paesaggio cambia continuamente e quindi non ci sono sempre le stesse prospettive. Se amate le spa, non perdetevi questo ex birrificio trasformato.

L’hotel, oltre ad offrire servizi di massimo comfort è dotato di ben cinque piscine esterne, un parco da 7000 metri quadri, area relax, isole relax, sauna nella botte, sauna panoramica, bagno turo in grotta e ovviamente la Sky Spa Heaven & Hell che vanta tre vasche idromassaggio e due saune dove lasciarsi coccolare in ogni momento.