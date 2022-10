E’ questo il ristorante più costoso e lussuoso del mondo: la cena è pazzesca

Esistono molti ristoranti particolari ma questo è in assoluto il più costoso e quindi anche particolare, scopriamo dove si trova e quali sono le sue prelibatezze.

Il nome è Sublimotion e a molti risulterà sconosciuto, si tratta del ristorante più costoso del mondo con prezzi molto elevati ma anche un menù sicuramente di alto profilo e molto particolare.

Gli avventori parlano sostanzialmente di un’esperienza ed è per questo che il viaggio viene fatto attraverso i sensi quindi qualcosa da non dimenticare nella vita.

Il ristorante più costoso al mondo

Il ristorante si trova ad Ibiza e offre un menù sbalorditivo che non a caso gli ha fatto conquistare il titolo di ristorante più costo al mondo. Questo è il paradiso del gusto infatti non è semplicemente un ristorante, l’obiettivo è offrire ai clienti un’esperienza per un viaggio sensoriale ed esclusivo.

Proprio vicino alle maggiori discoteche dell’isola c’è questa struttura caratteristica che lavora tra realtà aumentata, effetti e tecnologia quindi per questo motivo si parla di un viaggio gastronomico che stuzzica tutti i sensi non solo il gusto. C’è un’area privé quindi non bisogna pensare al classico ristorante standard, in questa struttura c’è un solo tavolo con dodici coperti quindi è possibile provare l’esperienza con altri ospiti, seduti allo stesso tavolo, oppure prenotare direttamente per dodici persone.

Il ristorante più costoso al mondo è stato inaugurato nel 2014 all’interno dell’Hard Rock Hotel di Playa D’en Bossa quindi proprio in centro. Si tratta di un due stelle Michelin dello chef Paco Roncero, ritenuto un visionario nel settore per le sue creazioni gastronomiche che sono proprio delle performance. Il ristorante accoglie gli ospiti in questa sala dove ha inizio poi l’avventura, quindi diventa uno show vero e proprio, c’è musica e ambientazione particolare e anche uno scambio interattivo con design e tecnologia che coinvolge sempre gli utenti in una dimensione molto particolare.

Sembra quasi di essere in un film, non si capisce bene cosa stia accadendo quando si possono degustare dei piatti incredibili sia in termini di preparazione che di ingredienti e abbinamenti. Ci sono sapori da tutto il mondo e ovviamente l’esperienza è molto particolare. Ci sono solo due turni ogni sera quindi si tratta di un locale molto esclusivo. Il menù è di tipo fisso quindi non è possibile scegliere le pietanze ma queste vengono servite e sono tutte uguali per gli ospiti presenti.

Un menù da venti portate ha un costo di 1500 euro a persona, tuttavia tutti i clienti sembrano ben lieti di spendere questa cifra per vivere questa esperienza del gusto.

Non si parla quindi di una semplice cena ma piuttosto di un viaggio nel gusto che viene definito geniale dalle persone che vi partecipano anche grazie agli effetti che sono inclusi. Talvolta i clienti vengono dotati di strumentazioni di ultima generazione per poter massimizzare questo viaggio ed accedere a contenuti esclusivi.

La sala in cui avviene il pasto è strutturata appositamente con un lungo tavolo, molto confortevole e adeguata privacy rispetto agli altri commensali ma comunque la condivisione di un viaggio comune.