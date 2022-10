I bambini si divertono e tu risparmi: le 3 mete low cost e perfette per un weekend

Partire con i bambini all’avventura può essere un’esperienza da sogno ma ovviamente bisogna fare i conti con il budget per tutta la famiglia. Per questo abbiamo selezionato tre mete spettacolari ma anche low cost per i viaggi con i più piccoli.

I viaggi in famiglia possono risultare particolarmente costosi perché ovviamente anche trovando tariffe vantaggiose si tratta di fare numerosi biglietti, di organizzare la partenza per tante persone e per questo risulta utile identificare tre mete veramente low cost dove divertirsi spendendo poco.

Non è necessario rinunciare, basta semplicemente organizzarsi e chiaramente seguire poche e semplici regole per poter partire all’avventura.

I 3 viaggi low cost con bambini

La prima meta perfetta per i bambini è la Croazia ma non un posto qualunque bensì la spettacolare Medulin, si tratta di una località poco conosciuta e quindi molto economica, fantastica per il mare ma anche per la natura che domina tutta la zona. In particolare da segnalare il Parco di Premantura che è ideale per i più piccoli, ci sono tantissime spiagge dove poter godere di un clima mite e anche rocce straordinarie dove si trova addirittura impresse le orme di dinosauro.

Insomma, un luogo molto accattivante per i più piccoli dove gli hotel sono economici, ci sono tante attività da fare gratis e dove la vita sul posto non è particolarmente cara anche per un’intera famiglia. Si trovano inoltre facilmente biglietti veramente economici dalle principali città italiane che favoriscono i collegamenti.

Se invece volete qualcosa di più “tradizionale” allora vi suggeriamo la Spagna e in particolare Valencia che risulta ottimale in termini di budget. Questa destinazione infatti è una delle poche che ancora è a basso costo e quindi perfetta per i viaggi in famiglia. Inoltre a Valencia c’è la Città delle Arti e della Scienza che è imperdibile perché farà impazzire i bambini e anche il Bio Parc e l’oceanografico che sono una delle maggiori attrazioni per i più piccoli che possono scoprire la natura.

Questo è un parco che si trova proprio vicino al centro storico ma è enorme e riproduce gli ambienti africani come savana, boschi quindi è molto particolare anche per gli animali che è possibile ammirare dal vivo. Per un fine settimana si trovano hotel molto economici e buoni quindi si riesce a spendere veramente poco.

Per un viaggio particolare ma al tempo stesso low cost c’è la Romania e in particolare il Castello di Dracula una meta che affascinerà i bambini e li farà impazzire di gioia. La residenza, chiamata ufficialmente Castello di Bran, si può visitare internamente e merita assolutamente il viaggio perché è molto particolare, le pensioni nella zona sono super economy come anche la vita in Romania quindi si riesce a fare una bella vacanza, senza rinunciare a nulla spendendo veramente poco rispetto ad altre mete. Il costo del biglietto di ingresso al castello è di 9 euro, da visitare anche il tunnel del tempo sotterraneo e il museo di arte medievale che è molto particolare.

Queste mete vi permetteranno di fare un viaggio straordinario senza spendere troppi soldi e soprattutto permettendo ai bambini di divertirsi un mondo.