Se amate gli animali questi sono i 5 viaggi che dovete assolutamente fare

Se siete amanti degli animali ci sono alcune mete e alcune avventure che è possibile vivere dove stare direttamente a contatto con loro. Scopriamo di quali si tratta.

Tour, viaggi, attività da fare a contatto diretto con gli animali, per vivere un’esperienza da sogno direttamente nella natura, anche per vedere dal vivo specie particolari.

Se amate gli animali non potete non vivere queste esperienze da sogno che sicuramente creeranno un ricordo straordinario.

Paesi per gli amanti degli animali

Uno dei paesi per eccellenza sicuramente è la Cina dove l’animale che sicuramente vi farà impazzire è il panda. Questo non solo è il simbolo del Paese ma è anche una specie in via d’estinzione infatti trovate ovunque informazioni e dettagli con il panda. Esiste il centro di ricerca Giant Panda Breeding Research Base che è stato fondato nel 1987 per tutelare questo animale e consentire anche alle persone di ammirarlo dal vivo. Durante le visite mattutine infatti i visitatori possono ammirare il risveglio dei cuccioli che vengono allevati direttamente nelle nursery.

Un’altra meta assoluta per un viaggio a contatto con gli animali è l’Ecuador e in particolare le Galàpagos che sono praticamente un vero e proprio paradiso naturale. Qui è possibile vedere da vicino le tartarughe giganti che sono spettacolari e anche la suna dai piedi azzurri, una specie molto particolare di iguana che si trova solo in questo posto. Le Isole Galapagos si trovano nell’Oceano Pacifico, si tratta in realtà di 13 isole differenti di origine vulcanica. Le iguane marine sono piccoli draghetti e cercano in mare il cibo. Si cibano di piante, quindi non sono assolutamente pericolose. Sulle isole puoi trovare anche moltissimi cetacei, foche, ortarie e trichechi.

Se andate negli USA invece dovete fare tappa allo Yellowstone National Park, uno dei parchi naturali più belli al mondo. Un vero e proprio monumento, un santuario dove ci sono lupi, orsi, bisonti e ogni altro animale che non è possibile trovare altrove. L’area si estende su 900 mila ettari e tra le specie da vedere assolutamente ci sono anche il coyote, il lupo, il cervo wapiti. Il parco è dotato di un hotel, campeggio, negozi è praticamente immenso. Per visitarlo è possibile o farlo in auto oppure facendo trekking lungo il sentiero, ovviamente sempre con massima attenzione a non avvicinare gli animali.

Il Refugio Nacional de Fauna Silvestre Ostinal in Sud America è da visitare assolutamente. Un’oasi nel cuore del Costa Rica che ospita natura incontaminata dove si possono ammirare alligatori, tartarughe ma anche spiagge con vere piscine naturali dove si vedono polpi e granchi giganteschi. Questo è il paradiso anche per i bird watching. Qui si trova anche l’Argania Spinosa, una pianta che è tipo la nocciolina, che amano molto le capre locali.

In India c’è il Pench National Park dove è possibile vedere dal vivo le tigri. Il numero di esemplari cresce di anno in anno ed è possibile prenotare un tour per un fine settimana, un hotel, pacchetti completi per ammirare l’ambientazione di quello che è stato il luogo ad ispirare il famoso “libro della giungla”. È una delle principali attrazioni di tutta l’India e dagli anni Settanta è molto importante. Da vedere assolutamente i luoghi e anche gli animali che si trovano nel libro come il lupo indiano, l’orso bradipo, la tigre del Bengala.

Organizzare dei viaggi di questo tipo permette di vivere da vicino il mondo degli animali. Scopri anche dove è possibile dormire con gli animali. Anche in Italia ci sono luoghi suggestivi ma questi sono sicuramente particolari e soprattutto permettono di vedere specie che sono praticamente introvabili in altre zone del mondo. Ogni visita viene fatta in totale sicurezza per i partecipanti, anche quando si tratta di animali più feroci.