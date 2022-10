La star da 5mln di followers ha scelto l’Italia, ma una città pazzesca per le vacanze

La località scelta dalla star da 5mln di followers per le sue vacanze italiane non è una meta così famosa e i fan sono impazziti! Ecco Fiuggi!

L’Italia è tutta bellissima, ma forse non ci saremmo mai aspettati che una star internazionale decidesse di trascorrere le sue vacanze italiane non a Roma, Milano, Napoli… ma è una città molto più piccola rispetto ad altre e, sicuramente, un po’ fuori dai tour turistici classici.

Stiamo parlando di Julianne Alexandra Hough, vincitrice di ben 2 edizioni americane di “Ballando con le Stelle”, con un parterre di follower social da 5 milioni di persone. Proprio lei ha deciso di trascorrere le sue vacanze in Italia. Dove? A Fiuggi e in Ciociaria! (Anche se ora è volata a Venezia!)

Julianne Hough tra Fiuggi e la Ciociaria

Prima di tutto l’attrice e showgirl, anche lei come tanti altri vip, non è partita ad agosto, ma ha deciso di regalarsi delle splendide vacanze italiane a settembre e ottobre. In autunno insomma! La località scelta per le vacanze è piuttosto particolare perché la star di Ballando con le Stelle ha optato per Fiuggi, nel cuore della Ciociaria.

La showgirl ha trascorso diverse giornate, e si è anche molto divertita come abbiamo visto tramite i post, le foto e le stories pubblicate sul suo profilo Instagram, tra i Monti Simbruini passando per la cascata di Trevi fino ai boschi della Ciociaria e l’altopiano di Arcinazzo.

Come riporta a Frosinone Today, Julianne ha deciso di regalare ai suoi fan un vero e proprio tuffo nell’Italia più autentica e più incontaminata. La location però, non essendo ancora così popolare tra i followers di oltre oceano, ha scatenato stupore e curiosità dei follower. I suoi seguaci infatti le hanno immediatamente chiesto dove si trovassero questi paesaggi spettacolari che facevano da sfondo alle sue foto.

Alla risposta “Fiuggi” è chiaro che la pubblicità per questa località è volata altissima! Sicuramente ora i turisti stranieri che vorranno trascorrere le vacanze qui saranno tantissimi!